Wegenbouwers kampen met gebrek aan asfalt

Op tal van plaatsen in Vlaanderen worden wegenwerken noodgedwongen uitgesteld omdat er een tekort is aan asfalt. Oorzaak: het goede weer en stakingen in Frankrijk.

Dat schrijft Het Nieuwsblad maandag. Ieper moest vorige week de heraanleg van enkele straten uitstellen omdat de aannemer geen asfalt kon gieten door een tekort aan bitumen, een ruwe aardolie-product dat het bindmiddel is van asfalt. Ook elders in Vlaanderen blijven straten er half afgewerkt bijliggen.

Het gaat om een samenloop van omstandigheden, zegt Eli Desmedt van Vlawebo, de federatie van Vlaamse wegenbouwers. 'Traditioneel zijn er in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen zeer veel wegenwerken. Daarnaast is het al een hele tijd goed weer, waardoor er zonder onderbreking alle dagen kan worden geasfalteerd. Daarom is de vraag naar verschillende grondstoffen voor asfalt zeer groot. Bovendien zijn er in Frankrijk stakingen geweest die de productie van bitumen hebben vertraagd.'