'Wegeninfrastructuur in Italië beter dan in België'

De voorbije jaren heeft Italië België voorbijgestoken als het over de kwaliteit van de wegeninfrastructuur gaat. Dat blijkt althans uit het jaarlijkse Global Competitiveness Report van het Wereld Economisch Forum.

Er zijn voldoende argumenten om te geloven dat Belgen zich minder zorgen moeten maken over de veiligheid van hun bruggen dan de Italianen.

Maar de kwaliteit van de wegeninfrastructuur (waar bruggen deel van uitmaken) is in Italië de voorbije jaren wel gunstiger geëvolueerd dan in België. Dat blijkt uit de rapporten van het Wereld Economisch Forum (WEF). De denktank is vooral bekend door zijn jaarlijkse ontmoetingen van economische wereldleiders in het Zwitserse Davos.

Al drie jaar na elkaar bevraagt het WEF voor zijn Global Competitiveness Report meer dan 10.000 grote bedrijven om een totaalbeeld te krijgen van de concurrentiekracht van een land. Meerdere factoren zijn bepalend voor de productiviteit en de welvaart van een land.

46 plaatsen In de wereldwijde rangschikking van 138 landen zakte België van de 30ste naar de 46ste plaats.

Zo wordt uitdrukkelijk gepolst naar de kwaliteit van de wegeninfrastructuur. België komt niet goed uit de internationale vergelijking, zelfs niet tegenover Italië.

Ons land zag zijn score verslechteren van 5,1 (op een schaal van 1 tot 7) in 2015 naar 4,9 in 2016 en naar 4,5 in 2017. In de wereldwijde rangschikking van 138 landen zakte België van de 30ste naar de 46ste plaats.

Italië stak België vorig jaar op kousenvoeten voorbij. In 2016 moest het zich met een score van 4,4 tevredenstellen met een 49ste plaats. In 2017 stond het op de 46ste plaats (4,6). Vorig jaar sprong het over België naar de 45ste plaats (4,5).

De top vijf voor wegeninfrastructuur bestaat in het jongste rapport uit de Verenigde Arabische Emiraten, Singapore, Zwitserland, Hongkong en Nederland.

Voor de kwaliteit van de infrastructuur in zijn totaliteit (wegen, spoorwegen, luchthavens) zakte België in twee jaar van de 22ste naar de 33ste plaats. Het staat op het niveau van Israël, Oman, Nieuw-Zeeland en Chili. Italië steeg in die periode van de 66ste naar de 58ste plaats.

Enkel voor haveninfrastructuur scoort België zeer goed, al daalde het van de vijfde naar de zevende plaats.