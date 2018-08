Wegmarkeringsbedrijven De Groote smelten weer samen

Zowat een halve eeuw nadat ze elk hun eigen weg insloegen, komen de Oost-Vlaamse wegmarkeringsbedrijven De Groote Gaston en Wegmarkeringen De Groote - Deinze opnieuw onder één dak. Met hulp van de investeringsmaatschappij Sufina.

U ziet ze meestal bij mooi weer: de wagens zonder deur die onder meer witte lijnen en symbolen aanbrengen op het wegdek. Een van de bekendste namen in die sector is het bedrijf De Groote Gaston uit Merelbeke. De onderneming neemt zelfs luchthavens voor haar rekening. Een kleinere speler is Wegmarkeringen De Groote – Deinze, dat ook vangrails plaatst.

De naam en de nabijheid doen vermoeden dat beide firma’s iets met elkaar te maken hebben. Zowat 50 jaar geleden waren ze effectief één onderneming. Die werd opgesplitst toen de twee kinderen van de oprichter elk hun eigen weg gingen. Een generatie later komt het opnieuw tot een fusie, staat in een persbericht. De fusie is ingegeven door het feit dat Bert De Groote, de zoon van Gaston, geen familiale opvolging heeft. Hij heeft twee dochters maar die zijn niet operationeel betrokken bij het bedrijf.

Zijn neef Lieven, wiens zonen actief zijn bij Wegmarkeringen De Groote - Deinze, neemt nu De Groote Gaston over. Om dat financieel aan te kunnen krijgt hij hulp van de Gentse investeringsmaatschappij Sufina. Die krijgt de meerderheid van de nieuwe onderneming boven de twee werkmaatschappijen in handen. Daarnaast zitten, naast Lieven De Groote, ook nog drie telgen van de jongste generatie in het kapitaal van die nieuwe firma, van wie een vertegenwoordiger van de tak-Gaston.

Nieuwe naam

De twee bedrijven krijgen een nieuwe naam – uiteraard De Groote – en een nieuw logo. De fusie zal niet tot een herstructurering leiden. De Groote Gaston heeft ongeveer 60 mensen in dienst en was vorig jaar goed voor een omzet van 18,6 miljoen euro. Wegmarkeringen De Groote – Deinze telt ruim 20 werknemers. De omzet is niet bekend, maar is logischerwijze een stuk kleiner dan die van de fusiepartner.

Sufina is in handen van de Oost-Vlaamse familie Moortgat – niet te verwarren met de gelijknamige familie van de brouwer van Duvel. De Moortgats achter Sufina maakten fortuin in de sector van de autorijscholen. De familie diversifieerde haar belangen, een beweging die nog versterkt werd na de verkoop van de rijscholen aan VAB tien jaar geleden.

Begin dit jaar kwam Sufina in het nieuws met de overname van Winsol, de Belgische marktleider in rolluiken en zonnewering. Daar werd het investeringsfonds Bencis uitgekocht. Bencis zat overigens ook een tijd in het kapitaal van De Groote Gaston, tot de familie de aandelen terugkocht.