Willy Naessens investeert in Oost-Vlaams innovatief beton

De ondernemer Willy Naessens investeert een onbekend bedrag in Kwantz, een familiebedrijfje dat 'ultrasterk' beton ontwikkelt.

Naessens, de 80-jarige West-Vlaming die faam vergaarde met zijn deelname in 2015 aan het VIER-programma 'The Sky Is The Limit' - denk aan 'Marie-Jeanne!' -, investeert in de start-up van Jeroen en Steffi Dils.

Schermvullende weergave Jeroen en Steffi Dils, de zaakvoerder en de marketingverantwoordelijke van Kwantz. ©Kwantz

Kwantz ontwikkelt natuursteen voor interieur, zoals keukenbladen, badkamers en trap- en vloerbekleding, het resultaat van drie jaar onderzoek aan de UGent. Zaakvoerder Jeroen Dils, die doctoreerde als burgerlijk ingenieur, ontwikkelde een nieuw type beton met een breder scala designmogelijkheden. ‘Het dunne plaatmateriaal is egaal waardoor het ruimteverlies binnenshuis minimaal is. In een toekomst waarin we met zijn allen kleiner zullen wonen, is dat een enorme troef.’

Industrieel

Hoeveel Naessens investeert, wil Kwantz niet kwijt, maar het is alleszins voldoende om het beton op industriële schaal te produceren. Tot nu werkte Kwantz vooral ambachtelijk. Daar komt met de participatie van Willy Naessens Group verandering in. 'De financiële middelen en ervaring laten ons toe onze productie te industrialiseren en te professionaliseren', zegt Steffi Dils, de marketingverantwoordelijke en zus van Jeroen.

De combinatie van twee jonge ondernemers met onze ervaring gaat vuurwerk geven. Dirk Deroose CEO Willy Naessens Group