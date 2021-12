Willy Naessens koopt Luxemburgse fabriek

De Oost-Vlaamse ondernemer Willy Naessens koopt met zijn naar hem genoemde bouw- en voedingsgroep het Luxemburgse bouwbedrijf FB Groupe. Het is de eerste keer dat hij een een buitenlandse fabriek koopt.

Willy Naessens Group neemt FB Groupe helemaal over, meldt de onderneming woensdag in een persbericht. Daarmee versterkt de Belgische industriebouwer zijn positie in Europa. FB Groupe, het voormalige Echolux, is een fabrikant van prefab betonnen welfsels, zowel in voorgespannen als in gewapend beton.

De productie-entiteit van FB Groupe is gevestigd in Esch-Sur-Alzette in het Groothertogdom en produceert op jaarbasis 220.000 m2 voorgespannen en 320.000 m2 gewapende welfsels. De verkoop gebeurt vanuit de vestiging in het Franse Nancy. Het bedrijf heeft zo'n 90 mensen in dienst. Het omzetcijfer is niet meteen bekend. Het persbericht vermeldt ook geen overnamebedrag.

Aansluitend

De fabriek en het verkoopkantoor sluiten volgens CEO Dirk Deroose van Willy Naessens Group 'nauw aan bij het netwerk van performante fabrieken die we reeds hebben'. Ze overlappen daarmee weinig, maar zijn des te meer complementair. 'De samenwerking biedt nieuwe kansen en mogelijkheden voor ons team en klanten', aldus Deroose.

In de Benelux is dit de eerste, maar zeker niet de laatste fabriek die we buiten België willen toevoegen aan onze groep. Willy Naessens Eigenaar Willy Naessens Group

Tegelijk benadrukt hij dat het een 'gigantische stap' is omdat Willy Naessens Group zelf 800.000 m2 aan voorgespannen welfsels per jaar produceert. Dat cijfer neemt aanzienlijk toe met de overname. 'Daarmee zetten we onze positie van marktleider in prefab betonoplossingen voor industriële toepassingen alleen maar kracht bij', zegt Deroose.

De groep richtte in 2019 zelf een fabriek op in Roemenië voor de productie van welfsels. De overname is de eerste van een fabriek buiten België. 'In de Benelux is dit de eerste, maar zeker niet de laatste fabriek die we buiten België willen toevoegen aan onze groep', citeert het persbericht Willy Naessens.