Woning isoleren fors duurder

Door corona vliegen we minder en rijden we minder met de auto. Daardoor stijgen de prijzen van de belangrijkste isolatiematerialen voor woningen fors en worden de levertermijnen langer.

De coronacrisis verstoort veel productieprocessen. Ook die van de isolatiematerialen. Het basisproduct voor pir en pur, de belangrijkste isolatiematerialen voor woningen, is MDI. De prijs is sinds vorige zomer met ruim een kwart gestegen. MDI wordt geproduceerd op basis van benzeen, een bijproduct van de olieraffinaderijen. Omdat we minder vliegen en minder met de auto rijden, produceren de olieraffinaderijen in Europa niet alleen minder hoofdproducten als kerosine, benzine of diesel, maar ook minder bijproducten als benzeen.

'De raffinaderijen in Europa hebben in december door de coronacrisis minder geproduceerd. Tegelijk is de vraag naar benzeen voor MDI de voorbije maanden sterk toegenomen. Dat creëert spanningen op de markt en prijsstijgingen', zegt Jean-Benoît Schrans, de woordvoerder van de Belgische Petroleum Federatie. Het product moet nu worden ingevoerd uit het Midden-Oosten en Azië. Dat vergt minstens drie weken.

Schrans sluit niet uit dat het probleem zich in de komende maanden opnieuw voordoet omdat de vraag naar geraffineerde producten zeer volatiel is geworden door de coronacrisis.

Volgens Lieven Malfait, directeur van de divisie isolatie bij de West-Vlaamse vloergigant Unilin, zijn er in Europa en wereldwijd maar een beperkt aantal producenten van MDI. Door onderhoud van installaties en het onverwacht uitvallen van een fabriek was er al geen overschot op de markt. De voorbije jaren was de prijs van isolatiemateriaal zeer volatiel, met hoogtes en laagtes.

Fors duurder

Wie isoleert, bij nieuwbouw of renovatie, merkt het aan zijn isolatiefactuur. Sinds vorige zomer steeg de prijs van de standaard spouwplaat (100 mm) gestaag van 104 euro naar 140 euro per kubieke meter. Dat zijn nog niet de recordprijzen van september 2017 (162 euro per kubieke meter).

We zijn allesbehalve gelukkig met die grote prijsschommelingen, maar we kunnen daar niets aan doen. André Degroote Voorzitter FEMA

De producenten kondigen verdere prijsstijgingen aan van 10 tot 15 procent. 'Als bouwhandelaars krijgen we de boodschap dat nog meer prijsstijgingen niet uitgesloten zijn. We zijn allesbehalve gelukkig met die grote prijsschommelingen, maar we kunnen daar niets aan doen', benadrukt FEMA-voorzitter André Degroote, de beroepsvereniging van de bouwhandelaars.

De prijs van de basisgrondstof MDI is tussen september 2020 en 1 februari 2021 met ruim een kwart gestegen. De prijzen van pur en pir gingen in die periode 35 procent hoger. Een plat dak wordt daardoor ongeveer 12 procent duurder. Bij een gemiddelde dikte van 120 mm geeft dat voor pir 6 euro extra kosten per vierkante meter.

Langere levertermijnen

Ruim de helft van aannemers wordt geconfronteerd met een leveringstermijn die is verlengd met enkele weken of soms zelfs maanden.

Er zijn niet alleen de prijsstijgingen. Ruim de helft van aannemers wordt geconfronteerd met een leveringstermijn die is verlengd met enkele weken of soms zelfs maanden, blijkt van uit een enquête van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB). Door het volumineuze karakter van het materiaal kunnen bouwbedrijven die isolatiematerialen maar in beperkte mate bufferen. 'Het is al heel vervelend als de leveringstermijn nog maar van zes naar acht weken gaat', benadrukt Rudy Evens, de CEO van Tectum, de grootste dakwerker van het land.

Bij een prijsstijging van 15 procent kunnen de isolatiekosten van een privéwoning (100 m² bewoonbare oppervlakte + geïsoleerde zolder) toenemen met 758 euro als zowel de vloer, de muur als het dak met pur wordt geïsoleerd. Bij een stijging van 25 procent bedraagt die toename 1.264 euro. In verhouding tot de totale kostprijs van een woning is dat niet zoveel, maar voor veel nieuwbouwbewoners is 1.000 euro extra een onaangename verrassing.

In vier op de vijf gevallen kan volgens de VCB de prijsstijging niet doorgerekend worden bij afgeronde bestellingen. Bij nieuwe bestellingen zeggen negen op de tien bedrijven dat wel te doen. Ruim de helft van de isolatiebedrijven zegt dat werken met pur of pir vandaag niet meer rendabel is', zegt Marc Dillen, de directeur-generaal van de VCB.

Alternatieven