Woningen zijn 13,5 procent te duur

De stijging van de woningprijzen versnelde in de eerste negen maanden van 2020 tot 5,2 procent, zegt de Nationale Bank in haar jaarverslag. Ze merkt op dat de eerste golf van de epidemie en de onzekerheid over de economie het aanbod van woningen licht hebben doen dalen. Tegelijk bleef de vraag hoog, onder meer van gezinnen die vastgoed kopen als investering.

Opmerkelijk

De snelle stijging van de woningprijzen is opmerkelijk, omdat het inkomen van de gezinnen weinig is gestegen en het Vlaams Gewest de fiscale aftrekbaarheid van hypothecaire kredieten heeft afgeschaft. Beide elementen zouden de stijging van de vastgoedprijzen moeten afremmen.

De overwaardering van de vastgoedmarkt is in de eerste negen maanden van 2020 gestegen naar gemiddeld 13,5 procent, zegt de Nationale Bank. Dat is bijna dubbel zoveel als in 2019. Een overgewaardeerde woningmarkt is een gevaar voor de financiële stabiliteit. Als een stijging van de werkloosheid tot gevolg heeft dat veel gezinnen hun woonkrediet niet kunnen terugbetalen, zullen de banken bij de verkoop van de betrokken woningen niet altijd het ontleende bedrag kunnen recupereren.