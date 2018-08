Zakendynastie Benetton onder vuur voor rampbrug Genua

Slechts enkele uren nadat de Morandi-brug was ingestort, maakte Rome er geen geheim van wie verantwoordelijk is voor de tragedie. Zowel de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini als de minister van Transport Toninelli schoten met scherp op Autostrade per l’Italia, dat deel uitmaakt van Europa’s grootste privéwegbeheerder Atlantia. Autostrade is verantwoordelijk voor de helft van het wegennet in Italië en is ook de concessiehouder van de A10, de tolweg waarop de Morandi-brug ligt.