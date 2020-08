Zomerrush op vastgoed aan de kust

In Knokke worden forse prijzen betaald. Appartementen op de dijk worden verkocht voor prijzen van 8.000 euro tot 27.000 euro per m².

Vermogende Belgen, maar ook Nederlanders, Duitsers en Luxemburgers, hebben in de zomermaanden aan de kust massaal luxevastgoed gekocht. Dat blijkt uit een rondvraag van De Tijd.

De kust stevent af op een nieuw recordjaar. ‘Ons kantoor was door de lockdown twee maanden gesloten. Vandaag hebben we na een nooit geziene zomerverkoop al voor 190 miljoen euro vastgoed verkocht. Dat is bijna evenveel als in heel 2019’, zegt Stéphanie Cambier van het vastgoedkantoor Cambier De Nil in Knokke. Het kantoor deed deze zomer zes transacties in de klasse van 5 miljoen euro. Immo Brown, een nichespeler in het topklassesegment, noteerde deze zomer 19 transacties met een gemiddelde prijs van 2,7 miljoen euro.

Vooral de interesse in nieuwbouw is zeer groot. Veel kopers verkiezen instapklaar, maar dat is er niet. Ze kopen daarom vaak op plan. ‘Het project Lake District (Ghelamco) werd pas zes weken geleden in de markt gezet. 55 van de 162 eenheden zijn al verkocht. Het wordt pas over twee jaar opgeleverd’, stelt makelaar Gregory De Bisscop van Immo Bis. Hij verwacht dit jaar zijn omzet te verdubbelen.

Door corona investeren de Belgen liever aan de eigen kust dan bijvoorbeeld in Spanje. ‘Er zijn niet alleen meer tweedeverblijvers. Meer ouderen willen definitief aan de kust wonen en investeren een groter bedrag dan tweedeverblijvers’, zegt Bart Van Opstal, een notaris in Oostende.

‘Opvallend is dat ongeacht de prijsklasse van een project de duurdere panden in dat project het snelst worden verkocht’, benadrukt David Degroote van Degroote Vastgoed. De groep verkocht, vooral in Oostende, deze zomer al 127 appartementen, meer dan het dubbele van vorig jaar. Hij spreekt van een prijsstijging van 3 à 7 procent in drie maanden.

In Knokke worden forse prijzen betaald. Appartementen op de dijk worden verkocht voor prijzen van 8.000 euro tot 27.000 euro per m². Voor de steeds schaarsere bouwgronden wordt in het Zoute 2.500 euro per m² betaald.