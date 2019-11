Zwakke Brusselse en Waalse bouw speelt CFE parten

De Brusselse bouwgroep CFE bevestigt na negen maanden grotendeels haar vooruitzichten voor het hele jaar. Het zwakke broertje zijn de bouwactiviteiten, die te lijden hebben onder ‘aanhoudende moeilijke marktomstandigheden’.

CFE, het moederbedrijf van baggeraar DEME, geeft in zijn tussentijdse verklaring alleen omzetcijfers, de evolutie van het orderboek en vooruitzichten. Analisten keken vooral naar deze laatste uit.

CFE stelt zijn vooruitzichten in beperkte mate bij, maar geeft zoals steeds geen overkoepelende prognose. De grootste aanpassing is voor de pool Contracting, zeg maar de bouwactiviteiten.

Contracting zal een matige groei van de activiteit kennen, maar ‘door de aanhoudende moeilijke marktomstandigheden in Brussel en Wallonië’ zal de bedrijfsresultaat lager zijn dan in 2018. Vorig jaar verscheen een bedrijfswinst van 22,7 miljoen euro in de boeken.

Over de eerste negen maanden steeg de omzet met 9,3 procent dankzij enkele grote projecten in Vlaanderen en Polen. In Brussel en Wallonië is de activiteit daarentegen gevoelig gedaald.

DEME

Voor DEME voorspelt CFE nu een lichte stijging van de omzet – tegen voorheen een stabiele omzet – en een brutobedrijfswinst (ebitda) van dezelfde grootte-orde als in 2018. Eind augustus was de formulering iets anders en werd een ebitda-marge vergelijkbaar met 2018 (17,3%) in het vooruitzicht gesteld. Als de omzet licht toeneemt, zal de marge over 2019 wellicht iets lager uitvallen dus.

In de eerste negen maanden realiseerde DEME een stabiele omzet. Opmerkelijk is dat de omzet van DEME Offshore groter is dan die van de divisie Baggerwerken.

De prognose voor de tak Vastgoedontwikkeling blijft onveranderd: meer bedrijfswinst en nettowinst dan in 2018.

Orderboek

Het orderboek voor DEME bedroeg eind september 3.875 miljoen euro, maar daarin zijn de contracten voor drie windmolenparken in Taiwan en het contract van de Fehmarnbeltverbinding (een tunnel tussen Duitsland en Denemarken) nog niet begrepen.