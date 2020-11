Zwembadafdekker T&A zoekt partner

De familiale specialist in zwembadafdekkingen Technics & Applications (T&A) voert gesprekken over de instap van een (financiële) partner in het bedrijf. Dat vernam De Tijd van meerdere bronnen.

Indien u een zwembad heeft, hoort daar ook een afdekking bij voor wanneer ze niet in gebruik is. Dat is de specialiteit van het Kempense T&A. Het bedrijf uit Geel, dat een kwarteeuw geleden opgericht is door Ludo Vervoort, is een van de grootste fabrikanten van automatische zwembadafdekkingen in Europa. Het verkoopt die onder de merken Aquatop, Aquagard, Rollover en Spaflex. Afdekkingen zijn - net als andere elementen van of rond het zwembad - steeds meer geautomatiseerd.

Een kwarteeuw na de oprichting kijkt de eigenaar van T&A uit naar een partner om de volgende groeifase te begeleiden. Het fusie- en overnamehuis Omnicap begeleidt dat proces, zeggen meerdere bronnen. Er zouden gesprekken lopen met verschillende (financiële) kandidaten. Bij Omnicap wil men geen commentaar kwijt.

Vorig jaar was de hoofdvennootschap van de T&A-groep goed voor een omzet van 23 miljoen euro. De brutobedrijfswinst (ebitda) van de groep zou 6 à 7 miljoen bedragen. T&A wordt geleid door een niet-familiale CEO, Joeri Dils.

54.000 prijs zwembad De gemiddelde prijs voor de aanleg van een zwembad bedraagt 54.000 euro.

Almaar meer Belgen laten een zwembad aanleggen in hun tuin of kiezen voor een binnenzwembad. Vorig jaar werden in ons land naar schatting 2.750 nieuwe privézwembaden aangelegd (+10%). De gemiddelde prijs voor de aanleg van een zwembad bedraagt 54.000 euro. Al zijn er ook zwembaden voor een startprijs van 35.000 euro.