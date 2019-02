Zwembadbrand zware domper voor S&R Group

De Belgische zwembadbeheerder S&R Group zag door de brand in Kortrijk zijn 'paradepaardje' bijna in rook opgaan. 'We hopen echter dat we op korte termijn weer kunnen openen.'

De hevige brand die dinsdagnacht de glijbanen van het gloednieuwe zwembadcomplex van Kortrijk deed wegsmelten, is een zware domper voor S&R Group, de Belgische exploitant achter het waterparadijs. De groep boekte vorig jaar een omzet van 40 miljoen euro, telt 390 medewerkers en werd in 2011 opgericht door Jan De Wit, die nog altijd de helft van de aandelen controleert. Ook de bouwgroepen Van Hout, onderdeel van Besix, en ACH Build maken deel uit van het kapitaal.

Grootste van het land

Het zwembad in Kortrijk, dat op ruim 200.000 bezoekers per jaar mikt, is met zijn olympisch bad, vijf glijbanen en een wildwaterbaan van 160 meter, de grootste van het land. Het is het paradepaardje van S&R Group - voluit Sport & Recreatie - dat meer dan 33 miljoen euro investeerde in het waterparadijs. Vrijdag, aan het begin van de krokusvakantie, zouden de deuren opengaan voor het grote publiek.

We hopen op korte termijn weer open te gaan. Maar zekerheid zullen we pas hebben na de nodige stabiliteitsmetingen. Tom Hillewaere Operationeel directeur

Lago is de merknaam en het commerciële uithangbord van S&R Group, dat in België negen zwembadcomplexen beheert. Die exploitatie gebeurt meestal in de vorm van een publiek-private samenwerking. Zo beheert Lago het zwemparadijs van de Rozenbroeken in Gent samen met de intercommunale Farys. In Brugge gebeurt dat samen met de West-Vlaamse provincie en in Kortrijk en Zwevegem met de gemeentelijke overheid.

Op korte termijn open

'De kleedkamers, het Olympisch zwembad zelf en het horeca-gedeelte zijn onaangetast gebleven door de brand', zegt operationaal directeur Tom Hillewaere. Hij wijst er ook op dat de glijbaantoren van een betonnen geraamte was voorzien. 'In tegenstelling tot een metalen raamwerk heeft dat beton vrij goed standgehouden.'

Dat doet het management van de S&R Group hopen dat het watercomplex, althans gedeeltelijk, op korte termijn opnieuw zou kunnen geopend worden. 'Maar zekerheid daarover zullen we pas hebben na de nodige stabiliteitsmetingen van het dak', aldus Hillewaere.