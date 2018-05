Zwitsers kopen Limburgse radiatorfirma Vasco

Het Zwitserse bedrijf Arbonia neemt het radiatorbedrijf Vasco Group van voormalig KRC Genk-voorzitter Jos Vaessen over.

Dat meldt Arbonia in een persbericht. Vasco Group is een specialist in radiatoren, vloerverwarming en ventilatie voor residentiële appartementen.

Jos Vaessen, lange tijd voorzitter van voetbalclub Genk, richtte het bedrijf in 1975 op in de garage van zijn moeder. Het bedrijf uit Dilsen heeft vier vestigingen in Dilsen (hoofdkwartier), Zedelgem, Nederland en Polen. Vasco, een afkorting van 'Vaessen Convectors', was tot vandaag nog altijd volledig eigendom van de familie Vaessen.

Het Limburgse bedrijf draaide in 2017 een omzet van 90 miljoen euro, maar is al jaren verlieslatend. In 2017 hield Vasco aan een bedrijfswinst van 1,3 miljoen euro een nettoverlies van 2 miljoen euro over. De firma heeft meer dan 6 miljoen euro aan overgedragen verliezen opgestapeld.

'De vennootschap blijft met de aanhoudende economische crisis geconfronteerd', schrijft Vasco Group in zijn laatste jaarverslag. Volgens het bedrijf is dat te wijten aan de onzekere marktomstandigheden in de meeste landen, de druk op de prijzen, de stijgende grondstofprijzen en de verdere concentratie in de groothandel.

Pieper

Het Zwitserse bedrijf Arbonia, opgericht in 1874, is een belangrijke toeleverancier voor de bouwsector. Het bedrijf is gespecialiseerd in verwarming, verluchting en airconditioning, maar bouwt ook deuren en ramen.

'De overname zal onze geografische aanwezigheid vergroten en ons productaanbod versterken', stelt Arbonia in het persbericht. Terwijl Vasco zich vooral op de Benelux richt, focust Arbonia eerder op Duitsland, Zwitserland, Italië, Frankrijk en Polen. Ook de premium designradiatoren van Vasco zijn naar eigen zeggen een aanwinst voor de Zwitsers.

Het beursgenoteerd Arbonia boekte vorig jaar een omzet van 1,3 miljard Zwitserse frank (1,1 miljard euro) en stelt 7.600 werknemers te werk. De belangrijkste aandeelhouder is de Zwitserse miljardair Michael Pieper, eigenaar van de keukenspecialist Franke.