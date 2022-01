'Arrest Raad van State niet laatste hobbel in Oosterweel-parcours'

Als de komende tien jaar alle problemen met de Oosterweelwerken worden aangepakt met het stilleggen van de werf na een arrest van de Raad van State, dreigt het project lang te duren of heel duur te worden, zeggen insiders.

De Raad van State schorste net voor het jaareinde de technische basis waarmee Lantis, de bouwheer van de Oosterweelwerf, met PFOS vervuilde grond van de Oosterweelwerken naar de bedrijfsterreinen van 3M in Zwijndrecht wilde verplaatsen.

Lantis werkte op de Linkeroever aan drie verschillende projecten in één 'kadastrale werkzone': de wegenbouwwerken, de Scheldetunnel en de berging van de zwaar met PFOS vervuilde grond op de 3M-site. Lantis ging ervan uit dat dat wettelijk kon omdat het voor alle drie de projecten afzonderlijke technische verslagen heeft en duidelijk uitlegt op welke manier het de zwaar met PFOS vervuilde grond verplaatst.

Lees meer Oosterweel nieuwe stresstest voor Vlaamse regering

De Raad van State oordeelde dat er drie afzonderlijke 'kadastrale werkzones' moeten worden gemaakt. Daardoor kan Lantis niet langer de zware met PFOS vervuilde grond naar de site van 3M verplaatsen en moeten alle werken met grondverzet op Linkeroever vanaf volgende week - in de kerstvakantie werd niet gewerkt - stilgelegd worden.

De impact op de Oosterweelwerken is voorlopig onduidelijk - er is geen beroep mogelijk. Maar het geding dat Greenpeace en de actiegroep Grondrecht hebben aangespannen, dreigt ook voor andere projecten verregaande gevolgen te hebben, is in de sector te horen. Grote bouwprojecten, waarbij naast een appartementsgebouw een weg of andere infrastructuurwerken moet komen, of ontwikkelingen van grote zones dreigen complexer te worden, omdat telkens aparte 'kadastrale werkzones' moeten worden afgebakend. Ook al liggen die werkzones, zoals bij de Oosterweelwerken op Linkeroever, naast elkaar.

Lantis dreigt in de huidige toestand zijn zwaar vervuilde PFOS-grond niet meer kwijt te raken. Sommige experten suggereren de zwaar vervuilde grond te isoleren in depots of af te voeren naar grote stortplaatsen. Maar niemand zit op die vervuilde grond te wachten. Dergelijke procedés zijn bovendien duur.

Een andere optie is de vervuilde grond te dumpen in een van de Nederlandse 'baggerputten', zoals de Slufter op de Rotterdamse Maasvlakte of het IJsseloog, een kunstmatig eiland aan de monding van de IJssel. Je kan je wel afvragen, merken specialisten op, in hoever honderden kilometers transport van met PFOS vervuilde grond veiliger is voor het milieu en de gezondheid, dan de berging in een nabijgelegen berm bij 3M.

Gezondheid

'Dit protest heeft nog weinig met gezondheid te maken', zegt Manu Claeys, de voorzitter van de actiegroep stRaten-generaal, in Knack. Hij is lid is van de raad van bestuur van Lantis, maar spreekt in eigen naam. Hij vindt het huichelachtig dat de actiegroepen verklaren dat ze het voor de volksgezondheid doen, omdat de commissie van gezondheidsexperts, toxicologen en bodemdeskundigen die het project opvolgen al hadden vastgesteld dat de werken goed verlopen en dat zich geen bijkomende gezondheidsrisico's hebben voorgedaan.

Ook Lantis liet in het verleden al meermaals horen dat sommige actievoerders alleen de bedoeling hebben de Oosterweelwerken te boycotten en dat ze de echte schuldige - 'vervuiler 3M' - te veel sparen. Er is met een bazooka naar een mug geschoten, maar nu dreigt de olifant om te vallen, is daar te horen.

Lantis is koortsachtig op zoek naar een snellere oplossing, maar wil geen commentaar kwijt.

Lantis is constant in overleg met de Vlaamse overheid om tot een oplossing te komen. De overheid kan het wetgevende kader - sommigen noemen het een fout in de wetgeving, een lacune in het decreet over bodemsanering en het uitvoeringsreglement Vlarebo - aanpassen via een initiatief in het parlement of een uitvoeringsbesluit van de regering. Maar een decreet aanpassen vraagt tijd.