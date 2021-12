Batibouw uitgesteld tot mei 2022

De bouwbeurs, die normaal van 19 tot 27 februari zou plaatsvinden, wordt uitgesteld tot mei 2022. 'We willen onze exposanten en bezoekers een kwaliteitsbeurs garanderen zonder beperkingen', klinkt het.

Nadat Batibouw vorig jaar wegens de pandemie voor het eerst een online versie kreeg, vormt het coronavirus opnieuw een spelbreker voor de bouwbeurs. 'In het licht van de onzekere toestand' heeft de organisatie beslist de beurs enkele maanden uit te stellen. De nieuwe datum wordt 21 tot en met 29 mei.

Batibouw boog zich naar eigen zeggen over alternatieven, maar kiest nu voor de veilige oplossing in de lente. 'Na enkele dagen van bezinning hebben we in overleg met het exposantencomité besloten de beurs uit te stellen tot mei. Wij willen onze exposanten en bezoekers een kwaliteitsbeurs garanderen zonder beperkingen', zegt Frédéric François, de topman van de beursorganisator Fisa.

Digitale editie

In 2020 lokte de beurs op Brussels Expo nog 187.000 bezoekers. De digitale editie van eerder dit jaar, die afklokte op zo'n 30.000 bezoekers, kampte met zware technische problemen. Op de startdag, 27 februari, was het voor de geïnteresseerden onmogelijk toegang te krijgen tot het systeem. Pas op maandag 1 maart kon het virtuele evenement echt van start gaan.

Het uitstel betekent een klap voor de eventsector, die zich in een feitelijke lockdown bevindt. Een enquête van Event Confederation, de koepel van de eventindustrie in ons land, leerde vorige week dat 37 procent van alle evenementen die gepland waren tussen nu en eind dit jaar en 21 procent van de in 2022 geplande evenementen sinds het jongste Overlegcomité verschoven of geannuleerd zijn.