Door in een razend tempo winkels over te nemen in Vlaanderen hoopt Patrick Van Pee, de CEO van de familiale verfwinkelketen Thiry Paints te ontkomen aan de dodelijke druk op de winstmarges in zijn sector. 'De grootste uitdaging? Erover waken dat iedereen mee is, bij het personeel en bij mijn aandeelhoudersfamilie.'