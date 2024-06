Groei Waalse bouwreus Thomas & Piron valt stil

Door de stijgende rente en bouwkosten zag de Waalse bouwgroep Thomas & Piron haar omzet en winst vorig jaar dalen. In het buitenland draaien de activiteiten vlotter dan in België en Luxemburg.

Het Waalse familiebedrijf Thomas & Piron, een van de vijf grootste bouwgroepen van België, ziet zijn enorme groei van de voorbije jaren haperen. De aannemer en promotor uit het Luxemburgse Paliseul boekte vorig jaar een omzet van 906 miljoen euro, 2 procent minder dan in het recordjaar 2022. De operationele winst (ebitda) daalde bijna een kwart tot 68 miljoen euro. Mede door de verdubbeling van de financiële kosten bleef netto maar 15 miljoen euro winst over. Thomas & Piron verwacht dat de groepsresultaten in lijn liggen met die van 2023.

Net als andere aannemers en vastgoedbedrijven worstelt Thomas & Piron in zijn kernlanden België en Luxemburg, waar een grote bouwcrisis heerst, met de oplopende rente en de gestegen bouwkosten. Vooral de bouw van eengezinswoningen wordt hard getroffen omdat geïnteresseerden hun projecten uitstellen.

Wij zijn blijven bouwen. Maar we zijn voorzichtiger met nieuwe ontwikkelingen. Edouard Herinckx Co-CEO Thomas & Piron

'Voor mensen die hun eigen grond hebben en daarop willen bouwen, is er geen probleem', zegt co-CEO Edouard Herinckx, die het bedrijf samen met familietelg François Piron leidt. 'Maar als mensen een verkaveling kopen met een bruglening, willen ze hun toekomstige woning kunnen zien. Als je zegt dat ze hun appartement binnen drie jaar krijgen, vinden veel mensen dat te lang. Maar als ze weten dat het gebouw bestaat, hebben ze geen schrik. Daarom zijn wij blijven bouwen. Al zijn we voorzichtiger met nieuwe ontwikkelingen.'

Moeilijk in Vlaanderen

Thomas & Piron plukt naar eigen zeggen de vruchten van de diversificatie die het bedrijf de voorbije jaren doorvoerde. Zo draait de Zwitserse aannemer Epiney Holding, die Thomas & Piron in 2022 overnam, uitstekend. Het bedrijf bouwt luxechalets in het bergkanton Wallis. Een andere Zwitserse dochter zet de ruwbouw voor Barryland, een nieuw themapark rond sint-bernardshonden. Ook over de activiteiten in Noord-Frankrijk (betaalbare woningen) en Portugal (ontwikkeling van residentiële nieuwbouw) is Thomas & Piron tevreden. Toch blijven België en Luxemburg goed voor 86 procent van de omzet en zelfs 97 procent van de ebitda.

De aankoop van Galère was een fantastische diversificatie. Edouard Herinckx Co-CEO Thomas & Piron

Herinckx looft ook de resultaten bij de specialist in infrastructuurwerken Galère, dat Thomas & Piron in 2021 overnam van de Nederlandse groep BAM. Galère profiteert van de grote vraag naar openbare werken, die gebruikmaken van contracten met vaste prijsherzieningen. Vorig jaar boekte Galère een omzetstijging van bijna een kwart terwijl de winst voor belastingen 37 procent omhoog ging. Het bedrijf levert al ruim een kwart van de groepsomzet van Thomas & Piron. 'De aankoop van Galère was een fantastische diversificatie', aldus Herinckx.