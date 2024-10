Isolatiespecialist Recticel rapporteert 'solide derde kwartaal'

Recticel heeft in het derde kwartaal de groei zien versnellen met dank aan een recente overname. Met goed gevulde orderportefeuilles bevestigt de Belgische isolatiespecialist de prognoses voor de rest van het jaar.

De Belgische isolatieproducent Recticel boekte het jongste kwartaal een omzetgroei van 18 procent naar 156,6 miljoen euro. 'Onze progressie is vooral gebaseerd op onze gestegen concurrentiekracht en niet-organische groei', meldt het bedrijf in een persbericht. Lees: die groei werd vooral gedreven door de overname van de Waalse producent van isolatiepanelen Rex eind vorig jaar. Op organische basis bedraagt de omzetgroei zo'n 6 procent.

In West-Europa draaien de zaken vrij goed, maar de Centraal-Europese markt blijft 'uitdagend', geeft Recticel mee. 'De bezettingsgraad van onze fabrieken

verbetert, maar er is nog aanzienlijke ruimte voor extra volumes in bestaande faciliteiten. Hoewel we hier en daar signalen van herstel zien, verwachten we niet dat de nieuwbouw in het vierde kwartaal significant zal toenemen.'

Advertentie

Maar aangezien de orderportefeuilles 'in de meeste regio’s goed gevuld zijn', verwacht Recticel ook in het vierde kwartaal de vooruitgang te kunnen verderzetten. 'De vooruitzichten van de groep voor het vierde kwartaal blijven dan ook in lijn met de verwachtingen en we bevestigen onze raming om ongeveer 50 miljoen euro brutobedrijfswinst op jaarbasis te realiseren', zegt CEO Jan Vergote.

Europese agenda

Vergote staat nu goed een jaar aan het hoofd van Recticel, het bedrijf waarvan zijn ‘businesscompagnon de route’, de miljardair-investeerder Filip Balcaen, begin 2022 hoofdaandeelhouder werd. Hij erfde een opgeruimd bedrijf van zijn voorganger Olivier Chapelle, die Recticel grondig transformeerde, door verschillende divisies (matrassen, autodashboards, technische schuimen) te verkopen.

Na het vertrek van Chapelle zet Vergote nu die operational excellence verder. ‘De ballast is weg. Dat waren stuk voor stuk wel goede activiteiten, maar je moet focus hebben. Focus geeft je vleugels’, zei hij eind deze zomer aan De Tijd. Die focus ligt nu volop op isolatie, met veel vraag bij grote bedrijven die hun gebouwen renoveren en isoleren onder impuls van de strenger wordende regelgeving.

Vergote heeft vertrouwen in de groene golf in Europa, bevestigt hij nogmaals bij de kwartaalresultaten. 'Gezien de agenda van de EU om de duurzaamheid van gebouwen te verbeteren en met het herstel van de bouwmarkt in het vooruitzicht is Recticel met zijn breed productassortiment goed gepositioneerd om te profiteren van deze macrotrends.'