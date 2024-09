Omkopingszaak rond DEME onontvankelijk verklaard

De correctionele rechtbank van Gent heeft de strafvordering tegen het baggerbedrijf DEME, zijn voormalige CEO Alain Bernard en een zelfstandige consultant die het bedrijf adviseerde, onontvankelijk verklaard.

Een tiental beklaagden moest zich woensdagochtend verantwoorden voor valsheid in geschrifte, actieve en passieve omkoping, witwassen en het verbergen van criminele vermogensvoordelen. Maar volgens de rechtbank waren er verschillende elementen waardoor het recht op een eerlijk proces werd geschonden.

De zaak draait om de toekenning van een contract voor het uitvoeren van baggerwerken in de haven van Sabetta, waar zich een van de grootste lng-terminals ter wereld bevindt, op het Jamal-schiereiland in het noorden van Rusland.

Belangenconflict?

In 2013 stelde zowel DEME als Jan De Nul zich kandidaat voor de baggerwerken, die van 2014 tot 2017 zouden plaatsvinden. DEME haalde de opdracht binnen via zijn Russische joint venture Mordraga, maar Jan De Nul had vermoedens dat er een belangenconflict was met een tussenpersoon.

Het bedrijf diende een klacht in, waarna het parket van Oost-Vlaanderen in 2016 een onderzoek begon. In dat jaar was het contract, waaraan zeker 250 mensen werkten, al afgelopen. Na de start van de rechtszaak werd het voorbije jaar op vraag van DEME bijkomend onderzoek gedaan.

Openbaar Ministerie vorderde bij de Gentse strafrechter de verbeurdverklaring van 12,6 miljoen euro - het totale bedrag dat aan smeergeld zou zijn betaald. Het eiste ook een boete van 4,2 miljoen euro. En voor Alain Bernard werd vier jaar cel gevraagd. Voor de ex-werkneemster van DEME met het dubbele petje was dat zelfs vijf jaar.

Jan De Nul trok zich eind vorig jaar terug als burgerlijke partij, waardoor er volgens DEME 'geen risico meer bestaat op de betaling van civielrechtelijke schadevergoeding'. DEME heeft altijd alle aantijgingen ontkend en beweert dat de aanklacht er kwam op basis van 'selectieve informatie van de concurrentie'.

Daar volgt de rechtbank nu in. Het is nog niet geweten of het Openbaar Ministerie in beroep gaat tegen het vonnis.

