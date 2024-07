In 30 jaar en via ruim 60 overnames bouwde Paul Kerkhofs APK uit tot een van de grootste Belgische spelers in ondergrondse infrastructuur. De Limburgse zakenman mikt op verdere groei via verregaande diversificatie. 'Iedereen vindt het vanzelfsprekend dat de wifi werkt en het licht aangaat. Dat gebeurt dankzij onze mensen.'