Joost Callens geeft na twintig jaar de fakkel als CEO van het Oost-Vlaamse Camino Group, bekend van het bouwbedrijf Durabrik, door aan Geert Pauwels. Hij is de ex-CEO van de spoorvervoerder Lineas. 'In principe kon ik mijn job nog tien jaar doen, maar dat is niet meer wat ik wil', zegt Callens.