Jaarlijks wordt in België 37 miljoen ton grond uitgegraven op bouwwerven, waar niets mee gebeurt. De start-up BC materials maakt van die reststroom nieuwe bouwmaterialen, zoals leemstenen, pleister of verf. 'Het hoeft niet altijd hoogtechnologisch te zijn. Soms is het een kwestie van slimmer te werken met het materiaal dat er al is.'