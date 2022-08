Vastgoedmagnaat Paul Gheysens zag woensdag met een njet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zijn grootse plannen voor een golfresort in Knokke door de neus geboord. Het verst in het verzet daartegen ging vastgoedondernemer en buurman van het geplande golfcomplex Peter Taffeiren. 'De vraag is of hij het zo berekend had, of hij zich misrekend heeft.'