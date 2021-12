CFE brengt DEME naar de beurs

Tegen de zomer van 2022 moet de maritieme dienstverlener DEME apart op de Brusselse beurs noteren. CFE zelf wordt dan een zuivere bouwgroep.

Ruim acht jaar na de machtsgreep van Ackermans & van Haaren (AvH) bij CFE wordt de logische volgende stap gezet. De aannemersgroep is luidens een persbericht van plan zich in twee te splitsen. De aandeelhouders van CFE moeten tegen de zomer van 2022 aandeelhouder worden van twee zuivere bedrijven: de milieudienstengroep DEME en het overblijvende CFE, dat de bouw- en de vastgoedpoot omvat.

Concreet zullen de aandeelhouders van CFE voor elk aandeel CFE één aandeel van 'Newco', de werknaam van de nieuwe groep boven DEME, ontvangen. Dat is wel afhankelijk van een gunstige voorafgaandelijke fiscale ruling over de transactie en groen licht van 75 procent van de aandeelhouders. Dat laatste lijkt geen probleem, omdat de grootaandeelhouders AvH (62,1%) en Vinci (12,1%) de splitsing steunen.

DEME zal samen met de Nederlandse rivaal Boskalis een van de weinige beursgenoteerde maritieme dienstverleners ter wereld worden.

DEME zal samen met de Nederlandse rivaal Boskalis een van de weinige beursgenoteerde maritieme dienstverleners worden. Analisten merken al langer op dat de afsplitsing van DEME flink wat waarde naar boven kan pompen.

KBC Securities-analist Olivier Vandewoude becijferde recent de ondernemingswaarde van DEME op 2,9 miljard euro. Dat is veruit het gros van de geraamde ondernemingswaarde van de hele CFE-groep: 3,1 miljard euro. Let wel: dat cijfer is inclusief 600 miljoen schulden.

DEME realiseerde over de eerste jaarhelft van 2021 51 miljoen euro bedrijfswinst op 1,06 miljard omzet. Dat is een veelvoud van de poot Contracting, de hoofdmoot van wat midden 2022 van CFE zal overblijven (zie overzichtstabel onderaan).

De timing voor de afsplitsing zit snor. DEME haalde recent een contract binnen voor de bouw van wat voor de kust van Virginia het grootste Amerikaanse windmolenpark moet worden. Een stevig visitekaartje, want de Verenigde Staten zijn een nog relatief onontgonnen windenergiemarkt. Voor de Amerikaanse kust zijn zeven windmolens operationeel, tegenover 5.400 voor de Europese kust. Mee door de infrastructuurwerken die president Biden er in de steigers zet, is er potentieel voor jaren van groei.

Een van de grote vier

DEME behoort samen met zijn gedoodverfde concurrent Jan De Nul, eigendom van de familie De Nul, en de Nederlandse groepen Van Oord en het beursgenoteerde Boskalis tot de grootste baggergroepen ter wereld. Enkel het Chinese Chec is groter.

De afgelopen jaren is de bagggergroep uit Zwijndrecht uitgegroeid tot een van de grootste aannemers van windmolenparken op zee. In het orderboek staan voor 4,5 miljard euro aan contracten. Twee derden daarvan wordt in de twee volgende jaren uitgevoerd. Een van de grote contracten, waar ook CFE bij betrokken is, is de bouw van de Fehmarnbelt-verbinding tussen Duitsland en Denemarken. DEME is samen met Boskalis ook kandidaat voor de bouw van een gigantisch energie-eiland in de Deense Noordzee.

De beursgang van DEME staat al jaren in de sterren geschreven en analisten dringen al lang aan om de Belgische baggeraar los te koppelen van CFE omdat dit de waarde van het bagger- en milieubedrijf beter naar boven zou doen komen. Maar Ackermans & van Haaren, die CFE controleert, hield altijd de boot af. 'Het is nog te vroeg om DEME af te splitsen', zei topman Luc Bertrand van AvH in 2016 in een gesprek met de Tijd.

Beursgang

Of het onderzoek naar smeergeld, waarbij DEME 8 miljoen euro zou hebben betaald om een contract in Rusland in de wacht te slepen, iets te maken had met de vertraging om naar de beurs stappen, is onduidelijk. Feit is dat toenmalig topman Alain Bernard, die in het dossier werd genoemd, in 2019 op enkele jaren voor zijn pensioen onverwacht werd vervangen de 47-jarige Luc Vandenbulcke, hoofd van de (snel groeiende) offshorewindmolendivisie van de groep.

Bernard bouwde DEME op twaalf jaar tijd uit tot een groep van 1,1 naar 2,4 miljard euro en was de man was achter de windmolenstrategie van de groep.