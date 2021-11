CMB krijgt groen licht voor Antwerpse maritieme campus

CMB heeft een omgevingsvergunning gekregen voor de bouw van zijn prestigieuze maritieme campus op de Antwerpse site Petroleum Zuid. Het project kreeg heel veel tegenwind. De werken starten volgend jaar.

De stad Antwerpen keurde woensdag de omgevingsvergunning goed voor de bouw van de 40.000 m2 grote Maritieme Campus Antwerpen (MCA), een initiatief van de Belgische scheepvaartgroep CMB .

De campus wil alle knappe knoppen die bezig zijn met de vergroening van de scheepvaart en alle maritieme knowhow op het vlak van motoren, drones, schepen, verzekeringen, IT en onderwijs samenbrengen op één locatie. In dit geval is dat de voormalige 5,4 ha grote BP-site aan de rand van de Hobokense Polder, het vroegere Petroleum Zuid.

Wat we gaan doen is uniek. Nergens ter wereld vind je een dergelijke infrastructuur of community op één plek. Bart Huybrechts Algemeen directeur MCA

CMB gaat op de (gekochte) BP-grond een 48 m hoog 'zenuwcentrum' bouwen voor innovatieve projecten in de maritieme sector. De bedoeling is dat grote rederijen, maritieme start-ups en scale-ups én onderwijs- en onderzoeksinstellingen daar samen aan coworking en cocreatie doen, labo's inrichten en ateliers en research-faciliteiten installeren. De drijvende kracht achter het initiatief is CMB-topman Alexander Saverys.

'Wat we gaan doen is uniek', zegt algemeen directeur Bart Huybrechts van MCA. 'Nergens ter wereld vind je een dergelijke infrastructuur of community op één plek. Toen we drie jaar geleden het project opstartten, toonden een 40-tal bedrijven interesse om zich op de campus te vestigen. Ondertussen zijn er nog bijgekomen. Nu we de omgevingsvergunning hebben, kunnen we op zoek gaan naar definitieve contracten'.

Fors protest

Het verkrijgen van de omgevingsvergunning had wel wat voeten in de aarde. In totaal werden 1.178 bezwaarschriften ingediend tegen het project. In maart van dit jaar trok CMB zelf de stekker uit haar eerste vergunningsaanvraag om ze aan te passen aan het stikstofarrest en om extra informatie toe te voegen over de stikstofuitstoot.

Dit is een mooi project op de verkeerde plaats. Groen

Maar de natuurvereniging Natuurpunt en de partijen Groen en de PVDA bleven zich verzetten tegen het project. Natuurpunt vindt het grote glazen gebouw onder meer gevaarlijk voor trekvogels die van de nabijgelegen Hobokense Polder hun tussenstop maken. Groen noemt het een 'mooi project op de verkeerde plaats' en wil dat de campus verhuist naar een locatie op de nabijgelegen Blue Gate-site waar plaats is voorzien voor scholen, incubators en logistieke centra. Het project zou volgens tegenstanders ook te weinig buffering voorzien naar de kwetsbare Hobokense Polder.

De PVDA zegt in beroep te gaan tegen het 'megalomane' CMB-project. 'We laten het hier niet bij', zegt Sim Dereymaecker van de Antwerpse PVDA-fractie. 'Het project is op maat geschreven van één speler, CMB. Het is een hoog en grootschalig kantoorgebouw dat wordt ingeplant op een locatie die grenst aan een fragiel ecologisch gebied, de Hobokense Polders. De Scheldekant waar het hoofdgebouw komt, mag trouwens enkel worden gebruikt voor watergebonden activiteiten. Met de invulling van de campus hebben we geen probleem. Maar het kan perfect op een andere locatie.'

Vogeltrekroutes

Volgens Huybrechts heeft CMB alles gedaan om in overleg met de natuurbewegingen en tegenstanders tot een oplossing te komen. 'We hebben voor alles wat te maken heeft met vogeltrekroutes, vleermuizen en lichtpollutie een volledig gunstig advies gekregen van het Agentschap Natuur en Bos.'