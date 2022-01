Jan De Nul stoomt zich klaar voor grootste windturbines

De baggeraar Jan De Nul neemt dit jaar twee hypermoderne reuzeschepen in de vaart voor de installatie van de grootse windturbines ter wereld. Die worden om de zoveel jaar groter. De twee kleppers kosten elk meer dan 200 miljoen euro.

Op de CMHI Haimen-scheepswerf in de Chinese stad Jiangsu werd deze week het nieuwste offshoreschip van Jan De Nul te water gelaten, Les Alizés, vernoemd naar het Franse 'alizé', de passaatwind.

Het schip zal worden ingezet voor het laden, transporteren, hijsen en installeren van windturbines en funderingen op zee en is ontworpen om de grootste windparken ter wereld op zee te bouwen.

De windturbines worden almaar groter. Het eerste windpark dat Jan De Nul in 2016 voor de Belgische kust bouwde, had windmolens van 79 meter hoog met een rotordiameter van 112 meter en een capaciteit van 3,3 MW elk. De 277 windturbines op de Britse Doggerbank - het grootste windmolenpark ter wereld dat ook door Jan De Nul wordt gebouwd en vanaf 2023 6 miljoen Britten van stroom moet voorzien - zijn 140 meter hoog met een diameter van 220 meter en een capaciteit van 14 MW. Nu al worden turbines aangekondigd van 150 meter hoog met een diameter van 242 meter en een capaciteit van 16 MW. Experts verwachten rond 2030 turbines van 20 MW.

Grotere schepen

Om die te installeren zijn almaar grotere schepen nodig. Jan De Nul bestelde er in 2019 twee in China: de Voltaire en Les Alizés. De 169 meter lange en 60 meter brede Voltaire is met zijn uitgestrekte kraan en zijn vier gigantische ankerpalen op maximale diepte zo groot als de Eiffeltoren en kan windturbines verankeren tot 80 meter diep. In vergelijking met het schip dat Jan De Nul nu gebruikt, heeft het bijna 100 procent meer dekruimte.

236 Les Alizés Les Alizés, een nieuw schip van de baggeraar Jan De Nul, is 236 meter lang en kan de grootste windmolens ter wereld vervoeren.

Les Alizés is 236 meter lang en 52 meter breed, maar heeft geen palen om zich boven het zeeoppervlakte te hijsen. Het is een drijvend kraanschip, wat als voordeel heeft dat het in diepere wateren funderingen kan plaatsen.

Les Alizés wordt te water gelaten in China

Beide schepen - met accommodatie voor 100 en 120 man - worden in het najaar in gebruik genomen en behoren tot de grootste en innovatiefste ter wereld. Ze kunnen op biobrandstof varen - wat de CO2 uitstoot met 80 procent vermindert - en zijn uitgerust met systemen om de uitstoot van NOx (stikstofoxide) te beperken.

Les Alizés zal na finale afwerking en testvaart worden ingezet voor de bouw van twee windparken voor de Duitse kust, waar het funderingen zal installeren voor de offshorewindparkenexploitant Orsted. De Voltaire, die pas in het voorjaar te water wordt gelaten, gaat op de Doggerbank werken. Beide schepen kunnen ook ingeschakeld worden voor de offshoreolie- en -gasindustrie en voor de ontmantelingswerken van oude windturbines of olieplatformen op zee.

Abu Dhabi

Jan De Nul sleepte de afgelopen jaren tal van offshorecontracten in de wacht en is zijn achterstand op baggerconcurrent DEME - de Belgische pionier in offshorewind - flink aan het inhalen. Het is al een tijd actief met de bouw van windparken in Taiwan en Duitsland en in Griekenland legde het een 135 kilometer lange kabelverbinding tussen Kreta en het Griekse vasteland.

In Nederland begint Jan De Nul binnenkort met de installatie van kabels tussen twee offshorewindparken. In de VS won de groep een contract om kabels te trekken voor het eerste offshorewindmolenpark op commerciële schaal, voor de oostkust. Twee weken geleden haalde de Aalsterse groep een contract van 640 miljoen euro binnen voor de aanleg van een 1.000 kilometer lange onderzeese kabel tussen het vasteland van Abu Dhabi en de booreilanden van ADNOC.

x11 Windcapaciteit Tegen 2050 wil Europa zijn windcapaciteit op zee verelfvoudigen.

Ook DEME werkt volop aan de uitbreiding van zijn offshorewindactiviteiten en bestelde grotere schepen. In de VS haalde het vorig jaar een megacontract van 1,1 miljard dollar binnen voor de bouw van groot windpark voor de kust van de staat Virginia.

VS

De VS worden een belangrijke nieuwe groeimarkt. Het land hinkte jaren achter op Europa op het vlak van offshorewindenergie. Maar volgens ramingen komen daar voor 40 gigawatt aanbestedingen op de markt. In Europa is de afgelopen jaren voor 26 gigawatt offshorewindcapaciteit geïnstalleerd. Dat levert elektriciteit op voor 26 miljoen gezinnen. De ambitie is nog veel groter. Tegen 2050 wil Europa zijn offshorewindcapaciteit verhogen tot 300 gigawatt.