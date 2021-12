Jan De Nul wint contract van 640 miljoen in Abu Dhabi

Het contract werd toegekend door een joint venture van Korea Electric Power Corporation (KEPCO), Electricité de France (EDF) en Kyushu Electric Power Japan. Het slaat op de installatie van HVDC-kabels (high voltage direct current) en omvormers voor het Lightning Project. Jan De Nul werkt ervoor samen in een consortium met Samsung C&T, het bouw- en engineeringbedrijf dat een onderdeel is van het Koreaanse conglomeraat Samsung.

De contractwaarde voor het consortium bedraagt 3 miljard dollar, waarvan 725 miljoen bestemd is voor de werken die Jan De Nul zal uit voeren. Dat maakt er het grootste kabelinstallatiecontract in de geschiedenis van de groep van.

1.000 kilometer

Jan De Nul zal volgens het persbericht over de deal instaan voor het ontwerp, de installatie, het ingraven en de bescherming van twee kabelclusters van in totaal bijna 1.000 kilometer. Die zullen de eilanden Al Ghallan en Das in de Arabische Golf verbinden met de onshore omvormerstations in Al Mirfa en Shuweihat in Abu Dhabi.