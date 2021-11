No, Dr. Beeching!

Nu centraal bankiers maar gratis geld blijven drukken, wil elke politicus een lintje van een infrastructuurproject doorknippen. 'Laat maar komen', zegt Bekaert.

Voordeel van telewerken: ik val mijn collega's niet lastig met mijn gemopper over de stroom kwartaalmeuk. Voor Bekaert op vrijdagochtend ben ik mild: de staaltechnologiegroep levert een update op zijn 'Engels', short and sweet. De omzet, paar lijntjes commentaar bij die omzet en kort een outlook. Klaar.

Analisten rekenen over de eerste negen maanden van 2021 gemiddeld op 3,46 miljard euro omzet, een cool kwart meer dan de 2,76 miljard over dezelfde periode een jaar eerder. Onder de Oostenrijkse CEO Oswald Schmid ziet Bekaert infrastructuur als een van de speerpunten. In een recent interview met deze courant was Herr Schmid lyrisch over dramix, Bekaerts betonversterkende staalvezel. 'Dramix past perfect in de duurzaamheidsgedachte. Dankzij dramix is minder beton nodig om dezelfde sterkte te bekomen. En je krijgt meer plaats voor isolatie in de gebouwen.'

De lyrische CEO heeft gelijk. Les #1 die politici, Brusselse op kop, uit de coronacrisis onthouden hebben is dat centraal bankiers gratis geld blijven drukken. En dat je dus best zo veel mogelijk spades in de grond kunt (laten) steken en lintjes doorknippen. Infrastructuur als megatrend, met andere woorden.

'Don't be American' - een flard van 'Oh, Doctor Beeching!'

Of er dramix in verwerkt zit, weten we niet, maar een van van de meer charmante infrastructuurprojecten - eentje dat ons zin doet krijgen om nog eens het Kanaal over te steken - is dat van de Dartmoor Line in het Engelse graafschap Devon. Die heropent dit weekend, bijna een halve eeuw na de sluiting op 3 juni 1972. De lijn verbindt het bruisende universiteitsstadje Exeter met het minder bruisende Okehampton, dé uitvalsbasis voor het Dartmoor National Park. En dat is een wildernis die in mistige vochtigheid zelfs onze Hoge Venen het nakijken geeft.

De spoorlijn is een eerste resultaat van Restoring Your Railway, een fonds van 500 miljoen pond waarmee de Britse premier Boris Johnson regionale spoorlijnen in ere wil herstellen. En zo een beetje de erfenis ongedaan maken van Dr. Beeching, de ingenieur die in 1963 met zijn gelijknamige rapport het doodvonnis tekende voor 2.363 stationnetjes en duizenden kilometers spoor. In de jaren 90 was dat voer voor de middelmatig succesvolle en middelmatig grappige BBC-serie 'Oh, Doctor Beeching!'