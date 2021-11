Pascal Vanhalst: nieuwe miljardair wordt stille industrieel

Nauwelijks een half jaar nadat Pascal Vanhalst met de verkoop van TVH Parts 1,2 miljard euro heeft gecasht, ontpopt hij zich tot investeerder op het niveau van Marc Coucke. Zij het stiller en industriëler. Zijn nieuwste verovering: de petflessenfabrikant Resilux. ‘Vanhalst spreekt de taal van Vlaamse familiale ondernemers.’

Het werd bekendgemaakt bij nacht en ontij, in de vertrouwde stijl van ultieme discretie. Vrijdag in de vroege uurtjes liet Pascal Vanhalst (52), de ondernemer die na de verkoop van zijn deel in TVH Parts miljardair en serie-investeerder werd, weten dat hij de producent van petflessen Resilux wil overnemen. En wel in twee stappen, zoals dat gaat met een beursgenoteerd familiebedrijf. Stap één: met de familie De Cuyper kwam Vanhalst tot een akkoord om de 57,5 procent van de oprichtende familie in Resilux te kopen voor 271 miljoen euro. Stap twee: Vanhalst lanceert een - overigens wettelijk verplicht- overnamebod van 200 miljoen euro op de resterende aandelen (42,5%) die nog op de beurs staan. Hij doet dat alles voor 235 euro per aandeel, 39 procent boven de slotkoers van donderdagavond. Het brengt het totale prijskaartje voor Resilux op 471 miljoen euro.

De participatie verloopt via het investeringsvehikel Bidco, waarin Quva, de spilvennootschap van Vanhalst, 85 procent neemt en waarin de familie De Cuyper meteen een deel van de 270 miljoen euro opbrengst herinvesteert, goed voor de overige 15 procent. Insiders vertellen dat Dirk en Peter De Cuyper, die Resilux 30 jaar geleden in hun garage oprichtten, hun geesteskind op die manier dicht bij zich wilden houden. Ze vermijden ook dat hun bedrijf via de vrije aandelen op de beurs ooit in handen zou komen van een ‘anonieme, buitenlandse investeringsgroep’. Dat de constructie op termijn ook de overdracht van de aandelen naar de volgende generatie De Cuyper vereenvoudigt, is mooi meegenomen.

Koper en verkoper houden de lippen stijf op elkaar over hun deal, zoals de beurswaakhond FSMA dat eist. Maar her en der valt toch wat op te vangen over hoe deze alweer verrassende zet van de mediaschuwe Vanhalst tot stand kwam: bij een koffie, van ondernemer tot ondernemer. Vanhalst zou zelf contact opgenomen hebben met de De Cuypers - beide partijen kenden elkaar voordien niet persoonlijk. ‘Maar Resilux stond natuurlijk al langer op de dansvloer’, stelt een insider. ‘En de voorbije jaren hebben al veel private-equityfondsen hun kans gewaagd.’

Onder meer de investeringsreus Bain Capital. In 2017 had die al eens een akkoord op zak met de familie om Resilux - waardering toen: 390 miljoen euro - over te nemen en later een overnamebod op de andere aandelen te lanceren. Maar de Duitse mededingingsautoriteiten staken stokken in de wielen en vroegen een onderzoek naar marktverstoring. Bain wilde daar niet op wachten en trok zich terug.

Profiel Pascal Vanhalst (52) is de zoon van Paul Vanhalst. Samen met zijn schoolvriend en handelaar in landbouwmachines Paul Thermote begon de smid in 1969 een handeltje in afgedankte heftrucks van het leger. In 50 jaar groeide het Waregemse TVH uit tot een wereldwijde groep met een omzet van ruim 1,8 miljard euro en 7.000 werknemers. In 2018 werd de structuur van TVH herschikt, met de opsplitsing in TVH Parts en Mateco. De familiale aandeelhouders trokken zich terug uit de operationele leiding. Pascal Vanhalst had toen al het Duitse Suspa overgenomen en joeg nog op andere bedrijven. Vorig jaar werd de opsplitsing doorgetrokken in het aandeelhouderschap: de familie Thermote kreeg 60 procent van TVH Parts (onderdelen), Pascal Vanhalst werd de volle eigenaar van Mateco (verkoop en verhuur). In mei van dit jaar kocht Vanhalst een meerderheid in Abriso-Jiffy, enkele maanden later verkocht hij de 40 procent van TVH Parts aan D’Ieteren. Vorige week nam hij het Nederlandse ConDoor over. Recenter volgde nog een investering in de Gentse Arsenaalsite van de NMBS, samen met de vastgoedgroepen Danneels en Monument. Binnenkort komt daar hoogstwaarschijnlijk Resilux bij.

Vreemde eend

In een zoektocht naar wat beide ondernemersfamilies naar elkaar en de deal dreef, duiken altijd weer dezelfde begrippen op: verankering, langetermijndenken, West-Vlaams ondernemerschap. De vergelijking met de overname van de West- Vlaamse verpakkingsproducent Abriso-Jiffy in mei van dit jaar is tekenend. ‘Er waren meerdere private-equitygroepen in de running voor Abriso’, zegt Jan Dejonghe, nog steeds mede-eigenaar en bestuursvoorzitter van Abriso. Hij ontmoette Vanhalst voor het eerst drie jaar voor de verkoop op Waregem Koerse. ‘Pascal Vanhalst diende zich in het biedproces aan tussen de grote investeringsfondsen, als een vreemde eend in de bijt. Hoewel hij niet de grootste som op tafel legde, ging mijn voorkeur al snel naar hem: een West-Vlaamse ondernemer die dezelfde ‘taal’ spreekt als ik, en het liefst investeert op de lange termijn. Ik heb toen wat overtuigingskracht moeten gebruiken bij mede-eigenaar Bencis, maar uiteindelijk heeft Vanhalst het gehaald.’

‘Eigenlijk heb je als ondernemer die zijn bedrijf wil verkopen drie opties’, voegt Jan Nelissen, de CEO van Quva en ooit de huisbankier van TVH, daaraan toe. ‘Of je verkoopt aan een concurrent waar je jaren strijd mee hebt geleverd, met als resultaat dat je trouwe managementteam overbodig wordt. Of je verkoopt aan een financiële partij, met het risico dat je bedrijf wordt opgeknipt. Of je zoekt een langetermijnaandeelhouder die koestert wat je gepresteerd hebt.’

‘We merken dat ondernemers oren hebben naar die laatste formule’, zegt Nelissen. ‘Als je 20 jaar aan iets gebouwd hebt, ben je gerust als je weet dat het zal voortleven. Wij kunnen die stabiliteit bieden.’

Geen pottenkijkers, geen bemoeienissen. Dat credo is de reden waarom Vanhalst liever uit de picture blijft en notoir onbereikbaar is.

Quva is het soort investeerder dat zich volledig in zijn participaties wil verdiepen, om mee aan het roer te zitten. ‘Je hebt ook investeerders die meer versnipperd inzetten en tevreden zijn als ze alleen de grote lijnen meekrijgen. Wij hebben gekozen voor een beperkt aantal dat onze volle focus krijgt.’

Machinebusiness

Vanhalst geeft er volgens Dejonghe de voorkeur aan zonder zakenbankiers of externe adviseurs te werken. ‘Omdat het sneller gaat, omdat het een pak minder kost en omdat hij te allen tijde de handen vrij wil hebben.’ Zo zou het ook deze keer gegaan zijn. Geen pottenkijkers, geen bemoeienissen. Dat credo is tevens de reden waarom Vanhalst liever uit de picture blijft en notoir onbereikbaar is. En het verklaart waarom hij per se een meerderheidsbelang wil in nieuwe veroveringen en weinig interesse heeft in beursgenoteerde bedrijven.

‘Dat het opnieuw om een bedrijf in de maakindustrie gaat, is geen toeval’, zegt Dejonghe. ‘Hij kent de industrie niet alleen door en door, hij gelooft ook dat we die in Vlaanderen echt nodig hebben. Dat heel onze tertiaire sector - banken, verzekeraars, consultants, cateraars - niet zou bestaan zonder industrie als klant.’

‘Pascal is gepokt en gemazeld in de machinebusiness’, zegt Nelissen. ‘Als jonge kerel groeide hij op tussen de heftrucks. Op zijn 19de reed hij mee met de vrachtwagens die bij de klanten leverden. Ziet hij een heftruck rijden, dan maakt hij er een opmerking over.’

Dat de verpakkingen van Abriso-Jiffy en Resilux beide van plastic zijn, is volgens Dejonghe eerder toevallig. ‘Maar dat beide bedrijven voluit de kaart trekken van duurzaamheid en circulaire verpakkingen heeft Vanhalst zeker aangetrokken’, stelt hij. ‘Hij is zich bewust van de negatieve connotatie die aan plastic verpakkingen hangt, maar ziet ook dat we nooit zonder zullen kunnen - of gaan we binnenkort met een blikken emmer naar de supermarkt ketchup kopen? Alternatieven voor pet zijn minstens even vervuilend. Maar daarin zit precies het enorme potentieel van recycleerbare verpakkingen, zowel in de bubbelfolie van Abriso-Jiffy als in de petflessen van Resilux.’

Vanhalst kent de industrie niet alleen door en door, hij gelooft ook dat we die in Vlaanderen écht nodig hebben. Jan Dejonghe Bestuursvoorzitter en mede- eigenaar Abriso-Jiffy

Vanhalst is een industrieel, dat heeft het succes van de Waregemse specialist in vorkheftrucks en hoogtewerkers TVH al lang bewezen. Hoewel Dominiek Valcke jarenlang de CEO en de rechterhand van de families was, noemt iedereen in zijn omgeving Vanhalst een ‘drijvende kracht’ in het succesverhaal van TVH. Na de splitsing van TVH kwam de verhuurder van vorkheftrucks Mateco volledig in handen van Vanhalst en ging TVH Parts voor 60 procent naar de familie Thermote. De 40 procent die Vanhalst behield, verkocht hij in juli voor 1,17 miljard aan de autogroep D’Ieteren. ‘Dat heeft ons aardig wat middelen opgeleverd. Daar moeten we niet flauw over doen’, geeft Nelissen toe. ‘Het idee was met dat geld verder te investeren in mature bedrijven. Niet om met die belangen te traden en snel geld te verdienen, maar als stabiele langetermijnaandeelhouder.’

Belgische roots

Bij de verkoop van de 40 procent in TVH Parts dienden zich ook veel grote spelers uit Canada, Singapore en Nederland aan, maar uiteindelijk werd het Belgische familiebedrijf D’Ieteren de uitverkorene. Vanhalst had zo de geruststelling dat het bedrijf toch nog dicht bij zijn Belgische roots en aandeelhouderscultuur kon blijven. Die familiale gedachte is blijkbaar ook andere ondernemers genegen, ook in het buitenland. Met Resilux doet Quva zijn vierde overname in twee jaar, waarmee het totale aantal participaties op zes komt. Naast de familiale participaties Mateco (hoogtewerkers) en TVH Equipment (de Belgische tak van Mateco) is Quva eigenaar van Suspa (Duits, gasveren en hydraulische dempers), Abriso-Jiffy (Belgisch, isolatie- en verpakkingsmaterialen), en ConDoor (Nederlands, overheaddeuren) (zie organogram). Daar komt straks dus Resilux bij. Telkens gaat het om bedrijven met een familiale referentieaandeelhouder. Telkens neemt Vanhalst een meerderheid. Telkens betaalt hij de overname cash.

Natuurlijk kijken we naar interessante zaken die op ons pad komen. Maar u moet van ons volgend jaar geen tien transacties verwachten. Jan Nelissen CEO Quva