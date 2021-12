Recticel sluit bindend akkoord voor verkoop Engineered Foams

De Amerikanen van Carpenter hebben het boekenonderzoek bij Recticel klaar en zijn tot de conclusie gekomen dat er geen reden is om de eerdere niet-bindende overeenkomst aan te passen of ongedaan te maken. De twee partijen verwachten dat de deal tegen midden volgend jaar zal afgerond zijn. Eerst moeten de concurrentiewaakhonden nog hun fiat geven.

Nu geeft het bedrijf wat extra financiële details vrij. De netto-opbrengsten van de deal bedragen 606 miljoen euro, na aftrek van de transactiekosten en 36 miljoen leaseschulden (' IFRS16-schulden', in het jargon ). Die transactiekosten zijn kosten die het bedrijf moet betalen voor onder meer bankiers en advocaten die het hele proces in goede banen hebben geleid.

De divisie omvat onder meer de activiteiten van het Zwitserse Foampartner, waar de Vlaamse groep vorig jaar beslag op legde in wat de grootste overname in de geschiedenis van Recticel was. Een dertigtal fabrieken en 2.750 werknemers veranderen door de deal van eigenaar. Ook de fabriek in Wetteren, waar de roots van Recticel liggen, gaat de deur uit.

Hoeveel hebben we nodig om als pure isolatiespeler verder te groeien? Wat kan naar de aandeelhouders vloeien? Dat is iets voor de komende weken en maanden.

Wat Recticel van plan is met de massa cash die het binnenkort op zijn bankrekening krijgt – door deal met Carpenter en de verkoop van de matrassendivisie - is nog niet duidelijk. Dat bedrag deels uitkeren aan de aandeelhouders is alleszins een optie. 'We moeten onze opties aandachtig bekijken. Hoeveel hebben we nodig om als pure isolatiespeler verder te groeien? Wat kan naar de aandeelhouders vloeien? Dat is iets voor de komende weken en maanden’, liet voorzitter Johnny Thijs gisteren verstaan.