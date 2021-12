Waalse bouwreus lijft Waalse BAM-onderdelen in

Het bedrijf is sinds deze zomer na een lange aanloop ook in Vlaanderen actief . Het kocht zijn eerste gronden in Vlaams-Brabant, waar binnenkort 50 huizen en 150 appartementen moeten verrijzen.

Verticale integratie

Zo succesvol als Thomas & Piron is, zo zieltogend is het bestaan van het Nederlandse BAM in ons land. In het coronajaar 2020 daalde de Belgische omzet van BAM een kwart tot 555 miljoen euro. Netto ging de Belgische tak 11,4 miljoen euro in het rood. Reden genoeg voor het moederconcern om zijn kwakkelende Belgische divisie in de etalage te zetten. De verkoop van de Waalse en de Luxemburgse divisie is daarvan het eerste concrete resultaat.