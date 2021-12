Willy Naessens doet eerste buitenlandse overname

De Oost-Vlaamse ondernemer Willy Naessens koopt met zijn naar hem genoemde bouw- en voedingsgroep het Luxemburgse bouwbedrijf FB Groupe. Het is zijn eerste buitenlandse overname.

Willy Naessens Group neemt FB Groupe helemaal over. Daarmee versterkt de Belgische industriebouwer zijn positie in Europa. FB Groupe is een fabrikant van prefab betonnen welfsels, zowel in voorgespannen als gewapend beton. Het bedrijf is een ex-onderdeel van de Limburgse groep Echo die bijna tien jaar geleden in de problemen kwam en deels werd verkocht aan de Ierse bouwreus CRH.

De essentie Met welfselfabrikant FB Groupe in Luxemburg tekent Willy Naessens Group voor de eerste buitenlandse overname.

De groep kijkt voor nieuwe deals naar Nederland en Frankrijk.

Willy Naessens Group verwacht dit jaar een fors hogere omzet van 650 miljoen euro.

De Luxemburgse tak ging zelfstandig door via een management buy-out. De twee managers zijn nu de verkopers. De productie van FB Groupe gebeurt in Esch-Sur-Alzette in het Groothertogdom, maar de verkoop wordt geleid vanuit het Franse Nancy. FB Groupe produceert op jaarbasis 220.000 m2 voorgespannen en 320.000 m2 gewapende welfsels. Het bedrijf heeft zo'n 90 mensen in dienst en is goed voor 15 miljoen euro omzet.

Aansluitend

De fabriek en het verkoopkantoor sluiten volgens CEO Dirk Deroose van Willy Naessens Group 'nauw aan bij het netwerk van performante fabrieken die we reeds hebben'. Ze overlappen daarmee weinig, maar zijn des te meer complementair. Een goede geografische spreiding van betonfabrieken is ideaal, wegens het gewicht van de producten en daardoor de hogere transportkosten.

Tegelijk benadrukt hij dat het een 'gigantische stap' is omdat Willy Naessens Group zelf 800.000 m2 aan voorgespannen welfsels per jaar produceert. Dat cijfer neemt aanzienlijk toe met de overname. 'Daarmee zetten we onze positie van marktleider in prefab betonoplossingen voor industriële toepassingen alleen maar kracht bij', zegt Deroose.

Bereide maaltijden

Willy Naessens Group telt twee takken. Willy Naessens Build is gespecialiseerd in de bouw van bedrijfs- en logistieke gebouwen, distributiecentra, kantoren, commerciële ruimtes, landbouwgebouwen en zwembaden. Willy Naessens Food legt zich toe op de distributie van voedingswaren en de productie van bereide maaltijden.

De voedingsdivisie is enkel actief in België, maar de bouwtak produceert buiten ons land in Frankrijk, Nederland, Denemarken, Roemenië en nu dus ook Luxemburg. FB Groupe is de eerste buitenlandse overname van de groep, zegt Deroose. 'Alle andere buitenlandse activiteiten zijn er op eigen kracht gekomen of zijn een joint venture.'

Ervaring

De groep kijkt uit naar andere deals, in eerste instantie voor de bouwdivisie. De klemtoon ligt daarbij op Frankrijk en Nederland. 'Maar er is geen enkel concreet project op dit moment', zegt Deroose. 'Indien er mogelijkheden zouden zijn voor de voedingsdivisie zullen we die overigens ook bekijken.' Willy Naessens Group heeft ervaring met overnames. Er waren er al zeker 20. 'We willen 10 tot 15 procent per jaar groeien, voor de helft zelfstandig en voor de helft via overnames.'