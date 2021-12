Winsol wikt intrede nieuwe aandeelhouder

De West-Vlaamse producent van buitenschrijnwerk Winsol wil verder internationaliseren en kijkt uit naar een bijkomende aandeelhouder. Dat vernam De Tijd. De zoektocht zit nog in een prille fase.

De tijd dat pergola's gewone 'terrasoverkappingen' waren, is voorbij. De jongste jaren evolueerden ze tot buitenschrijnwerk vol technologische elementen, zoals schuifwanden, ledverlichting of lamellen die zich aan de weersomstandigheden en de stand van de zon aanpassen.

De Belgische marktleider in die branche is Winsol uit Izegem, dat ook gespecialiseerd is in zonneweringssystemen, rolluiken, garagepoorten en raam- en deurprofielen. Het West-Vlaamse bedrijf is sinds begin 2018 voor ongeveer 60 procent in handen van de familie Moortgat (niet te verwarren met de gelijknamige brouwersfamilie), die fortuin maakte met de verkoop van haar rijscholen aan de bijstandsgroep VTB-VAB in 2009. Winsol-topman Xavier Costenoble bezit 36 procent van de aandelen, enkele managers de rest.

De essentie De aandeelhouders van de producent van buitenschrijnwerk Winsol gaan op zoek naar een bijkomende aandeelhouder voor het Izegemse bedrijf.

Het proces zit nog in een beginstadium.

De West-Vlaamse groep is gespecialiseerd in terrasoverkappingen, zonnewering, rolluiken, garagepoorten en raam- en deurprofielen.

Daar komt binnenkort verandering in, vernam De Tijd. Jochen Moortgat en Xavier Costenoble bevestigen de geruchten. 'Winsol heeft de voorbije jaren veel nieuwe producten in de markt gezet, we hebben geïnnoveerd en zijn daardoor in de kijker gelopen bij meerdere investeerders. We zijn de jongste tijd door meerdere partijen benaderd', zeggen ze.

Consultant

Om internationaal nog meer door te groeien - via overnames of op eigen kracht - beslisten ze op zoek te gaan naar een bijkomende partner voor het bedrijf. De consultant EY begeleidt hen daarbij. Wordt het een industriële dan wel een financiële partner? Heeft die zicht op een minderheid of een meerderheid van de aandelen? 'Het is veel te vroeg om daarop te antwoorden', zeggen Moortgat en Costenoble.

100 miljoen euro De omzet van Winsol zal dit jaar ongeveer met een tiende stijgen naar bijna 100 miljoen euro.

België blijft de bakermat van Winsol. De groep heeft hier tien eigen winkels en werkt samen met 40 exclusieve partners. Het bedrijf uit Izegem is ook al decennia aanwezig in Frankrijk, dat een vijfde van de omzet vertegenwoordigt. Een paar jaar geleden zette het ook stappen in de Duitstalige landen (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland). Winsol is ook beperkt aanwezig in Canada en de Verenigde Staten en opende ook een winkel in Dubai.

Volgens Moortgat heeft Winsol baat bij een internationaal gerichte investeerder. 'Wij zijn veel minder internationaal georiënteerd', zegt hij. Moortgat onderstreept wel dat hij hoopt met Sufina, de holding van de familie, aan boord te blijven.

Coronapush

Na een reeks verliesjaren en een herstructurering in 2016-2017 - waarbij een tiende van het personeel afvloeide - is het Izegemse bedrijf back on track, stellen Moortgat en Costenoble. Toen de investeringsmaatschappij Sufina aan boord kwam, bedroeg de omzet 65 miljoen euro. Vorig jaar was dat 89 miljoen en 2021 wordt allicht afgesloten met bijna 100 miljoen euro inkomsten. De groei was vooral sterk in de zonneweringsproducten en terrasoverkappingen. De brutomarge bleef in 2020 ongeveer gelijk (53%) aan die van 2019.

Zag Winsol een push dankzij corona, dat veel thuiswerkende mensen aanzette tot renovaties en aankopen om hun woning te upgraden? 'Deels wel', stelt Costenoble. 'Maar de push naar huis- en tuinartikelen begon al voor de coronacrisis.'

Rijscholen

De familie Moortgat was oorspronkelijk actief in rijscholen. Pater familias Karel bouwde vanaf de jaren 70 een rijscholengroep op en verkocht die in 2009 aan de bijstandsgroep VTB-VAB. Sindsdien investeert de discrete familie via haar vehikel Sufina.

Met Sufina heeft de familie belangen in onder meer Sels Villabouw (bouw en renovatie van exclusieve villa's), Anglo Parts (wisselstukken voor oldtimers), De Groote Wegmarkeringen, Aluform (aluminium balustrades) en Alpinter (hulpgoederen voor de humanitaire sector). Het heeft ook een klein belang (3,3%) in de Duitse specialist in zonne-energie 7C Solarparken .