1.500 vacatures in chemie- en farmasector

De arbeidskrapte dreigt multinationals tegen te houden om verder te investeren in België.

Het aantal vacatures bij chemie- en farmabedrijven in Vlaanderen is gestegen tot meer dan 1.500. Dat is het dubbele van vorig jaar, en drie keer zoveel als in 2016. De sectorfederatie Essenscia verzamelde de gegevens tijdens de voorbije weken.

Onder andere Pfizer is voor zijn vestiging in Puurs op zoek naar 250 medewerkers. Pfizer kondigde de voorbije zeven jaar al een half miljard euro investeringen in Puurs aan en creëerde in die periode een duizendtal arbeidsplaatsen. Maar het wordt steeds moeilijker om de vacatures ingevuld te krijgen.

En dat is niet enkel bij Pfizer het geval. Ook het Franse farmabedrijf Sanofi bijvoorbeeld viert volgende week de uitbreiding van zijn site in Geel, goed voor een investering van 300 miljoen euro. In de chemiesector zijn het onder andere BASF, Borealis en Agfa-Gevaert die de arbeidskrapte hard voelen.

Keerzijde van het succes

'Farma- en chemiebedrijven hebben de voorbije jaren grote investeringen aangekondigd en die beginnen zich nu te voltooien', aldus Frank Beckx, de topman van Essenscia Vlaanderen. 'Daarboven op komen nog de aanwervingen om vertrekkers te vervangen.'

'De sector groeit, en dat is goed. Maar het heeft ook een keerzijde', klinkt het. Het resultaat is dat 9 van de 10 ondervraagde bedrijven vacatures heeft openstaan. Bij één op drie gaat het zelfs om functies die al een jaar lang niet ingevuld raken. Het gaat onder meer om procesoperatoren, onderhoudstechnici, ingenieurs en data-analisten. 60 procent van de vacatures zijn voor hoger opgeleiden, zowat 40 procent staat open voor schoolverlaters zonder werkervaring.

Bezorgdheid

'De arbeidskrapte is een bezorgdheid', aldus Beckx. De sector zet nu al enkele jaren in op STEM-opleidingen en duaal leren, maar het blijkt onvoldoende. 'Om investeringen van multinationals aan te trekken, moeten alle parameters juist zitten. Loonkosten, energiekosten, fiscaal beleid maar ook de beschikbaarheid van talent.' Vooral dat laatste bleek de voorbije jaren dé reden om hoofdkwartieren van multinationals te overtuigen. 'Op een bepaald moment kan dat op een kritisch punt geraken.'