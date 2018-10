‘2018 wordt grand cru voor Antwerpse haven'

Het chemieconcern Borealis is niet het enige bedrijf dat veel geld pompt in de Antwerpse haven. Qua privé-investeringen moet die niet onderdoen voor de haven van Rotterdam.

De investering van bijna 1 miljard euro van het Oostenrijkse chemieconcern Borealis is niet het enige megaproject in de Antwerpse haven.

‘2018 draait uit op een grand cru’, zegt CEO Jacques Vandermeiren van het Antwerps Havenbedrijf. ‘Dit jaar had je al de aangekondigde investering van 150 miljoen euro van de Britse chemiegroep Ineos, maar ook de 350 miljoen euro van de Japanse chemiegroep Nippon Shokubai. Binnenkort komt daar, gespreid over meerdere jaren, misschien nog 800 miljoen euro bij voor het nieuwe Saeftinghedok, waarover de Vlaamse regering later dit jaar beslist. De containerterminaluitbater PSA investeert 400 miljoen euro, gelinkt aan de vernieuwing en uitbreiding van de Europaterminal.’

1,8 miljard euro in één jaar

De volgende vijf jaar vloeit zo’n 10 miljard euro naar de haven van Antwerpen. Jacques Vandermeiren CEO ANtwerps Havenbedrijf

‘Als je alle aangekondigde investeringen voor dit jaar optelt, kom je aan ruim 1,8 miljard euro’, vervolgt Vandermeiren. ‘Voor de volgende vijf jaar zijn voor zo’n 10 miljard euro investeringen aangekondigd. Op jaarbasis halen we ongeveer dezelfde cijfers als Rotterdam.’

Vandermeiren alludeert daarmee op de uitspraak van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb in De Tijd, dat jaarlijks 2 à 3 miljard euro privé-investeringen naar de haven van Rotterdam vloeien.

‘Dat cijfer is accuraat’, bevestigt Leon Willems, woordvoerder van het Havenbedrijf Rotterdam. ‘De energieconcerns Shell en Exxon Mobil investeren elk 700 à 800 miljoen euro in de productie van minder vervuilende fossiele brandstoffen. BP heeft gelijkaardige plannen. HES International investeert honderden miljoenen euro’s in de bouw van een tankterminal.’

60.000 jobs

Het is onmogelijk een waterdicht cijfer te plakken op de investeringen in de Antwerpse haven, zegt Vandermeiren. ‘Als Katoen Natie in zijn IT-infrastructuur investeert, maakt het dat niet noodzakelijk bekend, net als veel andere havenbedrijven.’

Zowel het Antwerpse als het Rotterdamse havenbedrijf investeert jaarlijks ook zelf in het upgraden van de infrastructuur. In Antwerpen is dat elk jaar zo’n 100 miljoen euro, in Rotterdam gemiddeld 200 miljoen euro.