'2019 wordt een transitiejaar voor Solvay'

De chemiereus Solvay verwacht dat zijn winst dit jaar lager uitkomt dan gehoopt. 'De economische context is sinds februari veranderd', zegt de nieuwe CEO Ilham Kadri.

Ilham Kadri is nog maar pas CEO van de Belgische chemiereus en ze trekt al meteen aan de alarmbel. Dinsdagochtend bracht ze het nieuws dat de winst van Solvay dit jaar niet zal groeien of zelfs licht zal krimpen. Omdat de economische context is verslechterd. Ook voor het tweede kwartaal verwacht ze geen verbetering. 'Onze klanten waarschuwen dat hun verkoop achteruitgaat, dus ik kan niet anders dan wijzen op de verslechterende marktomstandigheden, al is ons orderboek nog altijd goed gevuld. Maar het is als de zwaartekracht. Je ontsnapt er niet aan.'

De koers van het aandeel reageert ontgoocheld. Het Solvay-aandeel verloor dinsdag al meer dan 8 procent.

Ligt u wakker van de koersreactie?

Ilham Kadri: 'Ik houd er altijd een oogje op, maar ik panikeer niet. Paniek is een slechte raadgever. Ik heb een microscopische en een telescopische visie op de uitdagingen waar we voor staan. Ja, onze ebitda is afgevlakt in het eerste kwartaal, maar het zijn wel nog altijd sterke resultaten. Onze portfolio aan producten is veerkrachtig genoeg om minder goede omstandigheden aan te kunnen, maar het is mijn taak realistisch te zijn. Ik luister naar onze klanten en de vooruitzichten die ze hebben gegeven in auto en elektronica, zijn nu terug te vinden in onze verwachtingen voor 2019. Daarom heb ik onze vooruitzichten herzien.'

Bent u misschien gewoon voorzichtiger dan uw voorganger?

Kadri: 'Ik ben hier pas begonnen, op 1 maart. De marktomstandigheden zijn sinds februari verslechterd. Ik maak mijn huiswerk. Tegen het einde van het jaar zal ik meer kunnen vertellen over mijn strategie en over waar ik naartoe wil met Solvay, maar ik voer nu al veranderingen door. Zo heb ik vandaag aangekondigd dat we de structuur en de verantwoordelijkheden van het directiecomité bijsturen.'

Waarom was dat nodig?

Kadri: 'Ik wil dat de divisies meer samenwerken. We hebben nood aan meer synergie, om innovatiever te zijn en sneller naar de markt te gaan met nieuwe producten. Ik vereenvoudig het directiecomité en geef het meteen afgebakende taken mee. De directieleden moeten zich verantwoordelijk voelen voor waar ze bevoegd voor zijn. Tot voor kort had het directiecomité eerder een rol als supervisor, nu moet het zijn verantwoordelijkheid nemen voor de profit & loss.'

Over de cijfers, waar loopt het bij Solvay niet zoals gehoopt?

Kadri: 'Laat me beginnen met automotive - alles wat we voor wagens produceren, zodat die lichter worden en dus minder verbruiken en minder CO2 uitstoten. Deze tak, goed voor 15 procent van onze groepsomzet, is niet onbelangrijk. De verkoop van wagens is met 2 à 3 procent gedaald in Europa. In China is er zelfs een daling met dubbele cijfers. Ik heb er vertrouwen in dat dit weer goed komt - de auto-industrie is een cyclische business - maar we moeten ook werk maken van nieuwe producten. Zodat meer metaal in de wagen wordt vervangen door onze lichtgewichtmaterialen. We zijn thermoplastic composites aan het ontwikkelen die temperatuur- en schokbestendig, recycleerbaar en dus duurzaam zijn. Die zullen eerst worden gebruikt voor leidingen in zee, maar later ook onder de motorkap.'

Smartphones

Ook de verkoop van smartphones is gedaald.

Kadri: 'Inderdaad, ook hier moesten we de cijfers herzien. 2019 wordt een uitdaging. Handelsoorlogen zoals die tussen de VS en China maken het ons niet gemakkelijk. Ik ga er dan ook van uit dat 2019 een transitiejaar wordt, ook voor Solvay.'

Samsung pakte onlangs uit met een plooibare smartphone, maar moest die meteen weer afvoeren omdat die brak. Is Solvay betrokken bij dat model? Of hebt u de oplossing voor Samsung?

Kadri: 'We zijn part of the game. Er is een grote vraag naar resistente materialen voor slimme toestellen en Solvay doet mee. We zijn producten aan het testen. Miniaturisatie is een uitdrukkelijke vraag van de sector. Ook voor de look-and-feel van smart devices willen we nog met innovatieve producten komen.'

Boeing heeft zijn orderboekje niet aangepast. Ze hebben er vertrouwen in dat ze het probleem van de 737 Max zullen oplossen. We praten wekelijks met hen en ze zijn daar zeer ernstig over. We blijven dus materialen leveren voor een productie van 52 vliegtuigen per maand. Er is niets veranderd. Ilham Kadri CEO Solvay

Wat met de Boeing 737 Max, het vliegtuig dat aan de grond wordt gehouden omdat de software faalt? Solvay leverde er onderdelen voor.

Kadri: 'En dat blijven we doen. We hebben er vertrouwen in dat ze het probleem oplossen. We praten wekelijks en ze zijn daar zeer ernstig over. We blijven dus materialen leveren voor de productie van 52 vliegtuigen per maand.'

Solvay doet het beter in zijn oudere activiteiten, zoals natriumcarbonaat, dan in zijn nieuwe specialiteiten. Hebt u er geen spijt van dat veel van de traditionele business van de hand werd gedaan in de voorbije jaren?

Kadri: 'Ik ben hier niet om mij spijtig te voelen. We gaan nog verder investeren in natriumcarbonaat. We willen de productie groener maken, duurzamer. De CO2-uitstoot moet verminderen. Kunnen we gaandeweg de capaciteit opkrikken, dan is dat mooi meegenomen.'

U gaf in de resultaten aan dat de vrije kasstroom daalt. Een tegenvaller.