3M: 9 op de 10 onderzochte mensen hebben te hoge PFOS-waarden in bloed

Buurtbewoners die dichter bij de fabriek van 3M wonen, grondwater gebruiken of eieren uit eigen tuin eten, hebben hogere waarden. Op basis van de resultaten is beslist in een ruimere perimeter af te raden zelf geteelde groenten te eten.

Slechts 9 procent van de deelnemers aan het onderzoek naar de impact van de vervuiling rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht had een veilige PFOS-waarde in zijn bloed. Dat heeft het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid maandag meegedeeld op een persconferentie. 59 procent van de deelnemers had een PFOS-waarde waarbij op lange termijn gezondheidseffecten te verwachten zijn. Het gaat onder meer over complicaties bij zwangerschappen, cholesterolproblemen, diabetes en immuniteitsstoornissen.

Het onderzoek spitste zich toe op 13 PFAS-types, de verzamelnaam voor de giftige stoffen waar PFOS er een van is. Vier types bleken vaker voor te komen in het bloed van de bewoners uit de omgeving van de 3M-site: PFOS, PFHxS, PFOA en PFNA. In vergelijking met de rest van de Vlaamse bevolking vielen vooral de hogere waarden voor PFOS en PFHxS op, twee stoffen die in het verleden door 3M werden geproduceerd. Andere PFAS-types kwamen veel minder of zelfs helemaal niet voor.

Uit het onderzoek blijkt dat buurtbewoners die dichter bij de 3M-site wonen hogere PFAS-waarden in hun bloed hebben. Ook mensen die al langer in de buurt wonen, ten zuidwesten van 3M wonen, grondwater gebruiken om te poetsen of hun moestuin te begieten, of eieren uit eigen tuin eten, hebben hogere waarden. Mensen die voor hun beroep, hobby of opleiding in contact komen met bodemdeeltjes moeten eveneens oppassen.

Hotspot

'De vele milieumetingen in de bodem en het grondwater die de afgelopen periode zijn gebeurd of verzameld, toonden al milieuverontreiniging aan in de omgeving van 3M', zegt onderzoekster Katleen de Brouwere (VITO). 'We stellen nu vast dat er een verhoogde PFAS-belasting is bij de mensen die in deze omgeving wonen. De resultaten bevestigen dat dit gebied wel degelijk een hotspot is, waar mensen meer dan elders worden blootgesteld aan een milieueffect dat gevolgen kan hebben voor de gezondheid.'

Voor het onderzoek werden deze zomer bloedstalen afgenomen bij zo'n 800 omwonenden in een straal van 3 kilometer rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht. Iedereen die ouder was dan 12 jaar kon zich aanmelden voor het onderzoek. De onderzoekers selecteerden uiteindelijk 796 personen uit alle leeftijdsgroepen en uit alle gebieden rond de fabriek. Daarbij werd maximaal één persoon per gezin geselecteerd en werd voorrang gegeven aan zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

In beroep tegen strenge normen

Begin juni barstte de bom over de ernstige PFOS-vervuiling in Zwijndrecht nadat bij werken voor de Oosterweelverbinding grote hoeveelheden van de giftige stof ontdekt werden. De vervuiling werd toegeschreven aan het Amerikaanse concern 3M, dat tot begin 2000 een van de grootste producenten van PFOS was.

De zaak deed meteen vragen rijzen over de gezondheid van de buurtbewoners. Uit bodemstalen die burgemeester André Van de Vyver (Groen) liet nemen, bleek dat de bodem en het grondwater op meerdere plaatsen in Zwijndrecht zwaar verontreinigd waren, met grondwaarden die 7 tot 27 keer de normale waarden overschreden. In afwachting van een bloedonderzoek bij de bewoners raadde het Agentschap Zorg en Gezondheid de buurtbewoners aan voorzichtig om te gaan met groenten of eieren uit eigen tuin.

Dinsdag raakte ook bekend dat 3M in beroep gaat tegen de beslissing van de Antwerpse deputatie om de lozingsnorm voor PFOS en aanverwante stoffen als PFOA, en PFOSA te verstrengen van 30 naar 1 microgram per liter afvalwater.