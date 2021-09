3M belooft 125 miljoen voor bestrijding PFOS-crisis

Het Amerikaanse chemiebedrijf 3M wil de komende drie jaar 125 miljoen euro investeren om de PFOS-crisis rond de vestiging in Zwijndrecht aan te pakken. Over de sanering van de vervuilde omgeving, blijft het bedrijf vaag.

Een deel van het geld zal ook gaan naar compensaties voor lokale landbouwers, een intentie die 3M eerder al aangaf . Landbouwers in de buurt van de fabriek gaven al aan dat ze omzetverlies lijden door de vervuiling met PFOS, chemicaliën die niet biologisch afbreekbaar zijn.

Over de grootste kostenpost - de sanering van de vervuilde gronden in de omgeving van de Zwijndrechtse site - schept 3M nog niet veel bijkomende duidelijkheid. Een deel van het beloofde geld zal gaan naar 'het bepalen van de nodige acties voor remediëring en sanering' van de vervuilde gronden, luidt het.

'3M zal investeren om de PFOS-verspreiding te saneren zoals wettelijk vereist door OVAM', stelt topvrouw Rebecca Teeters in een persbericht. '3M betaalt voor het lopende beschrijvend bodemonderzoek en erkent haar verantwoordelijkheid om de definitieve maatregelen, die in samenwerking met de betrokken autoriteiten worden bepaald, uit te voeren. Dat dit proces ook een financieel luik zal hebben, is duidelijk.'