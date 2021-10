3M in beroep tegen strengere lozingsnormen

Chemiebedrijf 3M gaat in beroep tegen de beslissing van de deputatie van de provincie Antwerpen om de milieuvoorwaarden voor zijn fabriek in Zwijndrecht te verstrengen.

Dat meldt het bedrijf. Voor PFOS, de vervuilende stof die tot ver in de omgeving van 3M verspreid blijkt, werd de lozingsnorm verstrengd van 30 microgram per liter afvalwater naar nog slechts 1 microgram. Diezelfde norm is voortaan ook van toepassing voor PFOA en PFOSA. De nieuwe normen gelden meteen.