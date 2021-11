3M legt zich niet neer bij productiestop

Het Amerikaanse chemiebedrijf gaat in beroep tegen de beslissing een deel van de fabriek in Zwijndrecht stil te leggen. De 350 werknemers moeten voorlopig geen loonverlies of tijdelijke werkloosheid vrezen.

Het is onduidelijk of het Amerikaanse chemiebedrijf 3M begonnen is met het stilleggen van een deel van zijn fabriek in Zwijndrecht. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) had 3M vrijdag bevolen de productieprocessen stil te leggen die pfas, nauwelijks afbreekbare en wellicht schadelijke synthetische stoffen, uitstoten.

In vakbondskringen is te horen dat daarvoor mensen 'in dagshift' nodig zijn, zoals ingenieurs, die niet in het weekend of op feestdagen werken. Vermoedelijk worden pas dinsdag de eerste stappen gezet. 3M zelf geeft geen informatie.

De productiestop treft ongeveer een derde van de fabriek, maar de 350 werknemers kregen tijdens een bijzondere ondernemingsraad vrijdagavond garanties dat ze geen loonverlies of tijdelijke werkloosheid moeten vrezen, zegt de vakbond. Toch lijkt niet iedereen er gerust op. 'Je voelt dat er spanningen zijn in de fabriek. Iedereen loopt op eieren', klinkt het.

Demir greep vrijdag in omdat 3M volgens haar onvoldoende bewezen heeft dat zijn uitstoot geen bijkomende verontreiniging veroorzaakt. Begin vorige week had ze het bedrijf een ultimatum gegeven nadat een nieuw bloedonderzoek had aangetoond dat omwonenden van de fabriek veel te hoge pfas-waarden in hun bloed hebben. Die worden gelinkt aan immuniteitsstoornissen en andere ziektes.

3M in beroep

3M is niet van plan zich bij de productiestop neer te leggen. Het bedrijf tekende zondag beroep aan bij de Raad van State. 'De veiligheidsmaatregelen verhinderen ons om onze wereldwijde klanten uit belangrijke sectoren te dienen, zonder duidelijke voordelen voor de volksgezondheid of het milieu', luidde het persbericht. Eerder ging 3M in beroep tegen de beslissing van de provincie Antwerpen om de lozingsnormen te verstrengen.

Bij de Raad van State is te horen dat de zaak donderdag behandeld wordt, waarna snel een beslissing volgt. Omdat het beroep niet opschortend werkt, moet 3M intussen toch de bewuste productieprocessen stilleggen. De Omgevingsinspectie zal dat deze week controleren. Pas als 3M duidelijk aantoont dat van zijn uitstoot geen gezondheidseffecten te vrezen vallen, kan voor Demir de hele fabriek weer open. 'We hopen dat ze vooral daar hun energie in zullen steken, eerder dan in de beroepsprocedure.'