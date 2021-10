3M tekent beroep aan tegen verplichte productiestop

Nu heeft 3M beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de opgelegde maatregelen. ‘Deze maatregelen zouden verhinderen om onze wereldwijde klanten uit belangrijke sectoren te dienen, en dit zonder duidelijke voordelen voor de volksgezondheid of het milieu’, luidt het. Het bedrijf benadrukt dat het ook steeds alle informatie heeft gedeeld met de bevoegde autoriteiten en dat het bereid is tot bijkomend overleg.

Reactie Zuhal Demir

In een reactie zegt Zuhal Demir de beslissing van 3M te betreuren, en wijst ze er op dat het beroep bij de Raad van State niet opschortend werkt. 'We betreuren dat 3M zich niet neerlegt bij maatregelen die ons leefmilieu en de gezondheid van mensen beschermen. Maar het beroep werkt niet opschortend, dus de betrokken productieprocessen zullen toch stopgezet moeten worden. Voor het overige zullen we de maatregel van de Omgevingsinspectie en Zorg en Gezondheid verdedigen. Die gingen immers niet over één nacht ijs', aldus Demir.