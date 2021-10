3M-topvrouw: ‘Productie stopzetten brengt toeleveringsketen in gevaar...

De beslissing van de Vlaamse overheid om de productie van 3M in Zwijndrecht tijdelijk stil te leggen, heeft volgens topvrouw Rebecca Teeters grote economische gevolgen. ‘Hier worden stoffen gemaakt die op elke grote autospeler in de wereld een impact hebben.’

De demarche vrijdag van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om alle productie van 3M die PFAS kan uitstoten in Zwijndrecht tijdelijk stil te leggen, is een klap. Niet alleen voor de mensen die er werken, maar ook voor de hele productieketen van de Amerikaanse multinational. Dat zegt Rebecca Teeters, die als senior vicepresident van 3M alle PFAS-gerelateerde kwesties bij het Amerikaanse concern opvolgt. ‘Als 3M bepaalde innovatieve materialen niet maakt, kan dat wereldwijd een grote economische impact hebben.’

Lees Meer Demir legt deel van 3M tijdelijk stil

In welke mate komen daardoor jobs in gevaar?

Rebecca Teeters: ‘We zijn al 50 jaar in Zwijndrecht actief. We hebben 350 medewerkers in de fabriek van Zwijndrecht. Zij produceren er stoffen die van cruciaal belang zijn voor diverse industriële sectoren. Als productielijnen al dan niet tijdelijk worden gesloten, zal dat niet alleen die jobs maar ook de wereldwijde toeleveringsketen naar sectoren zoals de auto- en chipindustrie in gevaar brengen.’

Om welke onmisbare producten gaat het?

Teeters: ‘In Zwijndrecht worden basismaterialen gemaakt die een impact hebben op de aanvoerketen van bijna elke grote autospeler. Er worden stoffen geproduceerd voor allerlei kleefmateriaal en lijmstoffen die de autoproducenten gebruiken om voertuigen te monteren. Als Zwijndrecht die stoffen niet meer produceert, dan dreigt dat de aanvoer- en productieketen van veel autofabrieken te verstoren. De impact zou immens zijn.’

Zijn er basismaterialen in de 3M-groep die alleen in Zwijndrecht worden gemaakt?

Teeters: ‘Ja. Er zijn stoffen waarvoor we geen alternatieve leverancier hebben. Strategisch gezien is de site extreem belangrijk voor de hele 3M-groep. De 300 miljoen euro omzet die jaarlijks wordt geboekt in Zwijndrecht weerspiegelt de directe output van de fabriek. Maar als je de productie van die materialen stopzet, leidt dat tot een waterval aan verstoringen in onze groep die een impact kunnen hebben van meerdere miljarden dollars.’

3M suggereerde eerder in de week dat het stilleggen van de fabriek in Zwijndrecht het voltooien van het Oosterweelproject in gevaar kan brengen. Hoezo?

Teeters: ‘Om het even welke regelgeving die de Vlaamse overheid oplegt aan 3M moet op dezelfde manier worden toegepast voor elk ander project dat met de uitstoot van PFAS- achtige stoffen te maken heeft. Dus ook voor het Oosterweelproject. We kregen strengere normen opgelegd voor de lozing van diverse PFAS-achtige stoffen. Dat is voor ons geen probleem. Problematisch is wel dat de Vlaamse overheid ons niet de tijd geeft om te investeren in technologie die dat mogelijk maakt. Er worden ons lozingsnormen opgelegd die onder de detectielimiet liggen. Ik ben ervan overtuigd dat in de regio veel bedrijven ook PFAS-achtige stoffen lozen waarvoor zulke normen niet gelden. Passen ze die toe, dan zou dat ook daar tot problemen leiden in de productieketen.’

Lantis, de bouwheer van het Oosterweelproject, zegt dat het zijn lozingsnormen probleemloos haalt en die liggen 300 keer lager dan bij 3M.

Teeters: ‘Dat klopt niet. Lantis is niet in staat dat te doen voor alle PFAS-achtige stoffen. Misschien wel voor PFOS en een gelijkaardige stof zoals PFOA, maar niet voor diverse andere PFAS-stoffen die ook in de lozing van haar grondwater zitten.’

Diverse bronnen in de chemische sector in Antwerpen zeggen dat 3M meer proactief en meer transparant had moeten communi- ceren.

Teeters: ‘(Zucht) We nemen de manier waarop we informatie delen heel ernstig. We hebben decennia lang alle relevante informatie met de relevante toezichthouders gedeeld. Alle details van onze emissies en lozingen zijn minutieus en op continue wijze openbaar gemaakt.’

In de Antwerpse chemiesector wordt ook gezegd dat 3M zijn sociale verantwoordelijkheid moet opnemen om de historische PFAS-vervuiling aan te pakken. Is 3M daartoe bereid?

Teeters: ‘Ja, we zijn bereid dat te doen. We zullen met geld over de brug komen, zodra de noodzakelijke maatregelen voor het wegwerken van de historische vervuiling duidelijk zijn. Dan zullen we die remedies implementeren en ervoor betalen.’

We zullen met geld over de brug komen, zodra de maatregelen voor het wegwerken van de historische vervuiling duidelijk zijn. Rebecca Teeters senior vicepresident 3M

3M zei 125 miljoen euro vrij te maken om de PFOS-crisis in Zwijndrecht aan te pakken, maar het grootste deel daarvan gaat naar de 3M-fabriek zelf. Het dient niet om de vervuiling in de omgeving aan te pakken.

Teeters: ‘Nogmaals, we zullen betalen voor de remedies die nodig zijn om historische vervuiling in de brede omgeving op te ruimen. Die 125 miljoen euro zijn nodig om te investeren in betere technologieën die de lozing van PFAS-achtige stoffen in Zwijndrecht de komende jaren met 99 procent te verminderen.’

Heeft 3M geleerd uit de manier waarop de historische PFOS- verontreiniging in de fabriek van Decatur in Alabama werd aangepakt?

Teeters: ‘Ik was zelf 6,5 jaar lang fabrieksmanager van die site in Alabama. Mijn zoon ging er naar de lagere school, die zich op minder dan een mijl van de 3M-fabriek bevond. We woonden al die tijd in de onmiddellijke omgeving van de fabriek. Die site heeft dus een bijzondere plek in mijn hart. We hebben er maatregelen genomen die vergelijkbaar zijn met onze aanpak in Zwijndrecht en investeren er in gelijkaardige waterzuiveringstechnieken. We hopen dat we in Zwijndrecht tot eenzelfde resultaat komen als in Decatur.’

Ik heb zelf 6,5 jaar in de onmiddellijke omgeving van de fabriek in Alabama gewoond. Rebecca Teeters senior vicepresident 3M

Drie jaar geleden bereikte 3M ook een schikking met de staat Minnesota, waarbij het 850 miljoen dollar opzijzet voor het opruimen van de PFAS-vervuiling rond de fabriek van Cottage Grove. Zijn jullie bereid eenzelfde schikking te treffen met de Vlaamse overheid?

Teeters: ‘We moeten elk geval afzonderlijk beoordelen. In Minnesota was de vervuiling vooral verspreid in het drinkwater. In Zwijndrecht zit de verontreiniging eerder in de bodem. Laat ons eerst de problematiek grondig onderzoeken en dan met de Vlaamse overheid tot een overeenkomst komen, zoals in Minnesota.’

Zal een stopzetting van de productie de verdere samenwerking van 3M met de Vlaamse overheid ondermijnen?

Teeters: ‘Nee, we blijven streven naar een goede samenwerking om onze productie te verzekeren met een minimale impact op het milieu en de onmiddellijke omgeving. Dat wil niet zeggen dat we het over alles eens zijn. De beslissing om onze productie te stoppen, is een regelrecht twistpunt. Maar we zullen daarvoor de onderhandelingen niet opofferen.’

Staat de toekomst van de fabriek in Zwijndrecht op het spel nu de productie wordt stopgezet?