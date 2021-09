3M zoekt contact met getroffen boeren rond site Zwijndrecht

Het chemiebedrijf 3M zoekt toenadering tot de boeren met gronden in de ernstig vervuilde omgeving van de vestiging in Zwijndrecht. Het bedrijf heeft een intern 'noodfonds' opgericht.

'Ik heb een paar dagen geleden van 3M de vraag gekregen naar de lijsten en de namen van de boeren in de omgeving zodat men die kan contacteren in functie van een bij het bedrijf opgericht noodfonds', zei Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) woensdag in het parlement.

Landbouwers in de buurt van de fabriek gaven al aan dat ze omzetverlies lijden door de vervuiling met PFOS, chemicaliën die niet biologisch afbreekbaar zijn. Vooral de landbouwers die actief zijn in de korte keten, die dus vaak rechtstreeks aan de consument verkopen, ondervinden hinder. Niet het minst door de aanbevelingen om in de omgeving tijdelijk geen zelfgeteelde groenten of eieren van eigen kippen te eten.

Het is opvallend dat 3M nu zelf stappen zet. Het bedrijf onthield zich eerst wekenlang van elke commentaar over de impact van PFOS, terwijl bij de lokale bevolking de onrust groeide. De bedrijfsleiding zei wel haar 'verantwoordelijkheid tegenover medewerkers, klanten en de lokale gemeenschap zeer ernstig te nemen'. Vervolgens gaf de 3M-directie in de onderzoekscommissie bijzonder weinig bijkomende info, ook om het lopende gerechtelijk onderzoek niet te hinderen.

Naar wat 3M precies van plan is of welke bedragen het uittrekt, is het voorlopig gissen. Het reageert voorlopig niet op vragen om bijkomende uitleg. Crevits tast ook in het duister. 'Ik heb inhoudelijk geen kennis van het aanbod dat 3M de boeren die schade ondervinden, wil doen of zou hebben gedaan.'

De CD&V-minister mag de namen van de betrokken boeren trouwens niet doorgeven aan 3M, om privacyredenen. Ze heeft het Amerikaanse bedrijf aangeboden zelf de boeren te contacteren met de suggestie contact op te nemen met het bedrijf.

Zelf kan de Vlaamse regering niet zomaar met geld over de brug komen of een schadefonds oprichten, besloot Crevits. 'De staatssteunregels zijn daar vrij duidelijk over. Het is uiteraard onmogelijk om die te omzeilen. Dat wil ik ook niet.'