AB InBev-familie pompt honderden miljoenen in Franse vinylreus

Cobepa, een van de investeringsvehikels van de AB InBev-familie de Spoelberch, wordt de meerderheidsaandeelhouder van de Franse vinylreus Gerflor. Het prijskaartje bedraagt enkele honderden miljoenen euro’s. Het is de grootste investering ooit van Cobepa.

Bent u fan van de basketbalploeg BC Oostende? Dan kent u allicht zonder het te weten de Franse vloerbekledingsreus Gerflor. Dat is het bedrijf achter de nieuwe basketvloer die vorige maand in de Versluys Dôme werd geplaatst. Ook in de fitnesszaal van Belfius in Brussel ligt een vloer van Gerflor.

De Franse groep, goed voor een omzet van 1 miljard euro, is de wereldleider in sportvloeren. Maar haar activiteiten beperken zich niet tot die markt, verre van. Ze is actief in vinylvloeren voor de residentiële en de professionele markt die gebruikt worden in kantoren, hotels, scholen en ziekenhuizen, maar ook door transport- en luchtvaartmaatschappijen. Het Belgische IVC - sinds enkele jaren een onderdeel van het Amerikaanse Mohawk - is een van Gerflors concurrenten.

Gerflor wordt bij de deal (schulden incluis) gewaardeerd op 1,6 à 1,7 miljard euro. Dat is zo’n elf keer de brutobedrijfswinst van het bedrijf.

Het bedrijf uit Lyon was sinds 2011 in handen van het Britse investeringsfonds ICG. Daar komt verandering in. Het Belgische Cobepa, voor meer dan de helft in de handen van de AB InBev-familie de Spoelberch, komt aan boord als meerderheidsaandeelhouder. ICG verdwijnt niet volledig uit beeld: het behoudt een significante minderheid, zo’n kwart van de aandelen, in de nieuwe constructie, net als het management. Crédit Mutuel Private Equity treedt eveneens toe tot het kapitaal.

Hoeveel de Belgische investeringsmaatschappij op tafel legt, is niet bekend. Inclusief de schulden zou Gerflor bij de deal gewaardeerd worden op 1,6 à 1,7 miljard euro. Dat komt overeen met ongeveer elf keer de brutobedrijfswinst (ebitda) van de Franse groep. Cobepa wil weinig kwijt over de deal, die nog aan de ondernemingsraad van Gerflor voorgelegd moet worden (en door Europa goedgekeurd moet worden). Maar het prijskaartje voor de Belgen loopt op z’n minst op tot enkele honderden miljoenen euro’s.

Vijf op een rij

Cobepa wordt de vijfde financiële aandeelhouder van Gerflor sinds 1992. Dat jaar werd Gerflor door de Britse oliereus-eigenaar BP verkocht. Er is evenwel één groot verschil tussen Cobepa en de klassieke investeringsfondsen die hem voorgingen: de Belgische investeringsmaatschappij staat ervoor bekend voor de langere termijn in bedrijven te stappen.

Gerflor > Hoofdzetel: Villeurbanne (Lyon) > Omzet 2019: 1 miljard euro > Brutobedrijfswinst: circa 150 miljoen euro > Aantal medewerkers: 4.200 > Aandeelhouders (na de deal): Cobepa (meerderheid), het investeringsfonds ICG en het management Participaties Cobepa > Enoplastic (wijnkurken en -capsules): 57% > BioAgilytix (biotech): 52% > Scalian (advies aan bedrijven): 62% > HG (reinigingsproducten): 70% > Le Pain Quotidien (bakkerij-restaurantgroep): 43% > Babilou (crèches): 20% > Socotec (zakelijke dienstverlener): 67% > Van Oord (baggeraar): 11% > Degroof Petercam (zakenbank): 12% > Princess Yachts (luxejachten): 22% > International SOS (bijstandsverlening): 14% > JF Hillebrand (transport van wijn en sterkedrank): 58% > Carmeuse (kalkreus): 20%

Via de overname komt de familie de Spoelberch, een van de Belgische referentieaandeelhouders van de bierreus AB InBev, indirect aan boord van de Franse vloerbekledingsreus. Sinds Cobepa zich in 2004 losmaakte van BNP Paribas is de Brusselse investeerder voor meer dan de helft in de handen van die bierfamilie. Naast de de Spoelberchs hebben ook de Duitse farmafamilie Boehringer en telgen van het bankiersgeslacht Benjamin de Rothschild een belang in Cobepa, net als het Britse Caledonia Investments (5,4%).