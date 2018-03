Agfa, de specialist in transformaties

IT-oplossingen voor ziekenhuizen en grootformaatprinters voor drukkerijen presteren goed. Maar nieuwe ingrepen in de organisatie wegen op de omzet en de winst van Agfa-Gevaert. Zowel vorig als dit jaar.

‘Agfa-Gevaert is geen gewone onderneming’, zegt KBC Securities-analist Guy Sips als we hem naar zijn analyse van de jaarresultaten vragen. ‘Geen enkel van de meer dan 120 bedrijven op de Brusselse beurs valt met de beeldvormingsspecialist te vergelijken.’

Agfa ‘dankt’ die weinig benijdenswaardige status aan 150 jaar geschiedenis en roots die in de chemie en de film liggen. Digitale fotografie zorgde er in amper een decennium voor ‘de Gevaert’ van de ene herstructurering naar de andere transformatie sukkelde. Door de overgang van analoog naar digitaal verdwenen de voorbije 15 jaar een paar duizend jobs in Mortsel.

In tegenstelling tot Eastman Kodak, dat failliet ging en terugkwam als pure digitale speler, wil Agfa de ‘last man standing’ zijn. Het wil zo lang mogelijk de uier van de klassieke film (voor drukkerijen, de industrie en ziekenhuizen) melken om zijn digitale groeiproducten én de torenhoge pensioenlasten te financieren. Die strategie zorgt er echter voor dat de groep elk jaar een achterstand moet goedmaken. Zo krimpen grafische en röntgenfilm jaarlijks met 15 procent. En de pensioenlast van 1 miljard euro doet topman Christian Reinaudo elk nieuw jaar met een fikse kater inzetten. Dit jaar vreten de uitkeringen aan de gepensioneerden in Duitsland, de VS en het VK 73 miljoen euro cash. En ze drukken de bedrijfs- en nettowinst telkens met zowat 20 miljoen euro.

Groeimotoren

Agfa heeft wel degelijk een toekomst. Het beschikt over verschillende groeimotoren, zoals de grootformaatprinters (inktjet) die al enige tijd met dubbele cijfers groeien. In de medische wereld scoort de groep met haar IT-platform om medische beelden naadloos te delen in een ziekenhuis of ziekenhuisgroep. En de kleinste poot, Specialty Product, groeit dankzij het succes van synthetisch papier, gedrukte schakelingen en een elektriciteitsgeleidende emulsie die reclamepanelen doet oplichten. Maar al deze groeimotoren hebben meer tijd nodig om de krimp van de klassieke activiteiten te compenseren.

Afgelopen jaar resulteerde dat in een omzetdaling van bijna 4 procent tot 2,44 miljard euro. De dure euro had een impact (van 1,2 procentpunt), net als de reorganisatie van de verkoop van hardcopy (print van een digitaal medisch beeld) in China. Het aantal distributiepartners werd afgebouwd en Agfa investeerde in eigen verkoopmensen om een betere grip te krijgen op de ziekenhuizen buiten de grote steden. Dat kostte de groep flink wat omzet.

De krimpende verkoop mistte zijn effect niet lager op de resultatenrekening. In combinatie met het duurdere aluminium zorgde dat voor een stevige druk op de winst, ondanks de besparingen van de voorbije jaren. De bedrijfswinst kwam bijna een vijfde lager uit.

Overgangsjaar

Voor dit jaar verwacht Agfa een soortgelijk scenario. Een overgangsjaar dus. En dat deed beleggers en analisten schrikken. Het aandeel ging bijna 7 procent onderuit. De omzet zal dit jaar met name lijden onder het stopzetten van bepaalde doorverkoop van drukplaten. De beslissing zal 60 miljoen euro kosten. Waarom geeft Agfa zomaar omzet op? Reinaudo: ‘Bij inktjet hebben we de voorbije jaren ook de producten gerationaliseerd. Vandaag groeit die business met dubbele cijfers. We hopen dat succes te herhalen.’