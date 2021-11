Agfa ziet inflatoire druk in 2022 aanhouden

De cruciale drukpersafdeling wist afgelopen zomer de forse grondstoffenfactuur met prijsverhogingen te counteren.

De resultatenrekening van Agfa-Gevaert over het derde kwartaal illustreert perfect de kosteninflatie waar veel bedrijven mee kampen. De omzet van de beeldvormingsdroep (van drukplaten over radiologie tot film- en inktassortissmenten) steeg ten opzichte van de zwakke 'pandemiezomer' van 2020 stevig, met 7 procent tot 439 miljoen euro.

Dat is het soort groeivoet dat normaal gezien lager op de resultatenrekening een stevige hefboom op de winst zet. Het probleem is echter dat de kostprijs van de verkopen nog harder steeg: met 8 procent tot 322 miljoen. Het resultaat is een bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (ebitda) die van 6 naar 5 miljoen terugvalt en een operationeel resultaat dat nipt - voor 1 miljoen - in het rood gaat. Netto dringt Agfa het verlies terug van 27 naar 5 miljoen euro of 3 cent per aandeel.

Kostenbeheersing zal één van onze topprioriteiten blijven Pascal Juéry Agfa-CEO

Cijfers die grosso modo beantwoorden aan de analistenconsensus. De meest positieve verrassing, vergeleken met de consensus, leverde Offset, de drukplatenafdeling die het hart van het 'afgeslankte' Agfa vormt na de verkoop van een belangrijk deel van de IT-tak.

Die krikte de omzet 15 procent op naar 192 miljoen euro en drong het operationeel verlies terug van 12 naar een kleine 2 miljoen euro. Een signaal dat de forse prijsverhogingen die Offset doorvoerde om de grondstoffenfactuur te counteren effect sorteren.

CEO Pascal Juéry tempert in het persbericht de verwachtingen. 'Kostenbeheersing zal één van onze topprioriteiten blijven', luidt het. Hij waarschuwt dat door een toenemende inflatie-impact de winst in het vierde kwartaal van 2021 onder die van een jaar eerder zal liggen.

Pro memorie: in het vierde kwartaal van 2020 draaide Agfa 28 miljoen ebitda. Over de eerste negen maanden van 2021 verbeterde de ebitda van 71 naar 77 miljoen euro, maar vraag is dus of die 'voorsprong' over het volledige boekjaar kan behouden blijven.

Voor 2022 lijken aandeelhouders niet meteen beterschap te mogen verwachten. 'De inflatiedruk en de problemen in de toeleveringsketen zullen ook in de eerste kwartalen van volgend jaar een impact hebben', luidt het.

Pensioenen

Over de eerste negen maanden van 2021 draaide Agfa een minieme 5 miljoen nettowinst en vloeide er netto 142 miljoen cash uit het bedrijf weg. Dankzij de lucratieve verkoop van het gros van de IT-tak in 2020 beschikt Agfa over een gezonde balans (netto 324 miljoen cash), maar het probleem blijft zonder duurzame groei van de bovenste hetzelfde: hoe voldoende cashflow genereren om de zware pensioenerfenis te dragen.