Akzo Nobel keert 5,5 miljard uit aan aandeelhouders

Akzo Nobel gaat 5,5 miljard euro naar de aandeelhouders laten vloeien. Vorig jaar kregen beleggers van de Nederlandse verfreus al een voorschotje van 1 miljard na de verkoop van de fijnchemiedivisie. Nu die verkoop helemaal is afgerond, is het tijd voor nog meer, zo oordeelt het bedrijf.

Concreet verloopt de uitkering van de miljarden via een dividend van 1 miljard euro, een inkoopprogramma van 2,5 miljard euro en een kapitaalvermindering van 2 miljard euro. Dat alles betekent dat het gros van de netto-opbrengst van de fijnchemietak (7,5 miljard euro) naar de aandeelhouders doorgesluisd zal zijn. Op 13 november kunnen aandeelhouders stemmen over het voorstel.

De resterende opbrengsten worden gebruikt voor het aflossen van schulden, de kosten in verband met de transformatie en eventuele aanvullende overnames. Vorig jaar bijvoorbeeld werd Akzo Nobel nog aan de lakkenfabrikant Axalta Coatings gelinkt, maar van die miljardendeal kwam niets in huis. 'Het dividendbeleid blijft ongewijzigd', klinkt het verder. Het bedrijf gaat uit van een stabiel tot oplopend dividend.

Royaal bod

'Dit is een duidelijk teken dat we onze beloftes nakomen en dat we waarde creëren voor al onze stakeholders', aldus Van Lancker die aangeeft dat de beslising niet van de ene op de andere dag is genomen. 'We hebben vele aandeelhouders geconsulteerd en verschillende pistes bekeken.'