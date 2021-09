AkzoNobel-CEO: 'Als je verf nodig hebt, spring je het best nu in de auto'

De globale schaarste aan grondstoffen drijft ook de prijzen van verf de lucht in. Thierry Vanlancker, de Belgische CEO van het chemiebedrijf AkzoNobel waarschuwt doe-het-zelvers: 'Koop je pot verf nu.'

Echt verrassend is de waarschuwing van Vanlancker niet. Eerder deze week hadden ook de grote concurrenten PPG en Sherwin-Williams al gewaarschuwd voor tegenvallende resultaten en stijgende prijzen door problemen met de aanvoer van grondstoffen.

Maar de AkzoNobel-CEO maakt in een interview met het persagentschap Bloomberg de situatie wel heel tastbaar. 'Als je schilderplannen in huis hebt, stap dan nu in je auto om verf te gaan kopen', zegt Vanlancker.

Door de schaarste houdt het Nederlandse bedrijf er rekening mee in het huidige kwartaal 260 tot 290 miljoen euro extra te moeten uitgeven aan basisgrondstoffen. Bovendien loopt het door schaarste voor 100 miljoen euro omzet mis, klinkt het.

9% inflatie AkzoNobel trekt in het derde kwartaal de prijzen met 9 procent op.

In het tweede kwartaal trok AkzoNobel in reactie de prijzen al met 4,5 procent op. In het huidige kwartaal denkt de verfreus daar nog eens 9 procent bij te doen. Maar zelfs dat zal niet volstaan om de impact goed te maken, zegt Vanlancker. Daarom staat ook voor het vierde kwartaal een prijsverhoging in de planning.