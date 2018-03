AkzoNobel kampt met tegenwind in verfdivisie

Thierry Vanlancker, de Belgische CEO van AkzoNobel, zit op schema om de chemische divisie in april los te rukken van het bedrijf. De verkoop ervan is nakend.

Akzo Nobel werkt aan een opsplitsing waarbij de chemische divisie wordt losgerukt. Die zou in april helemaal rond moeten zijn, met het oog op een verkoop of een aparte beursnotering. Volgens eerdere geruchten zouden zowel investeringsmaatschappijen als chemiebedrijven, waaronder Lanxess, interesse tonen.

Grondstoffen

Grote concurrenten, zoals PPG en Sherwin-William, die in tegenstelling tot AkzoNobel voornamelijk actief zijn in de VS, legden vorig jaar een omzetgroei van 7 à 8 procent voor, gedreven door de stijgende huizenmarkt in de VS.