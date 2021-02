AkzoNobel trekt zich terug uit biedoorlog

Er komt een einde aan de biedstrijd tussen de verfreuzen AkzoNobel en PPG, die het allebei gemunt hadden op het Scandinavische Tikkurila, de marktleider in Noord- Europa en ook een belangrijke speler in Rusland en China. Nadat PPG vorige week het bod verhoogde naar 34 euro per aandeel - terwijl AkzoNobel 31,25 euro per aandeel bood - haken de Nederlanders nu af.

In januari sneed AkzoNobel PPG nog de pas af met een miljardenbod, een soort wraakactie nadat PPG in 2017 tot drie maal toe probeerde AkzoNobel over te nemen. Maar daarnaast is de biedstrijd rond Tikkurila vooral een illustratie van het herstel van de verfmarkt in coronatijden. Waar AkzoNobel in het begin van de crisis nog fors afzag omdat het de inkomsten van de luchtvaart en de auto-industrie miste, kon de groep langzaam maar zeker het verlies ombuigen door de verkoop van decoratieve verf, die in trek was bij coronaklussers.